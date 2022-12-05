【星二代學校】劉德華低調現身睇表演　10歲女讀IB一條龍私校年學費15萬起

▲ 劉德華低調現身女兒的學校看表演。

61歲的天王劉德華與太太朱麗倩育有一女，女兒劉向蕙（Hanna）轉眼已經10歲。雖然劉德華不少時間都在內地工作，但有家長目擊他日前低調現身女兒的學校看表演，更大讚他親切。Hanna現時就讀本地一條龍私立學校，推行國際文憑（IB）課程，全年學費15萬起。

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同場家長讚稱職星爸

劉德華與朱麗倩相愛20多年，至2008年結婚，2012年誕下女兒。夫妻少有同場公開露面，朱麗倩與女兒曾於2018年現身華仔演唱會，已屬非常罕有。上周五（2日），有家長於微博分享，劉德華現身女兒學校活動的照片，表示他「好低調親切」、「好時髦」，更指看不出他已經61歲了。在場家長寫道︰

這個星爸還是非常稱職的，送女兒上學，參加孩子的活動，值得爸爸們學習！

▲ 劉德華一身黑色裝束，非常低調地在女兒的學校出現。（微博圖片）

從家長上載的照片可見，華仔當日一身黑色裝束，揹著一個黑色斜孭袋，非常低調地在學校出現，太太朱麗倩亦有陪同出席。他坐在觀眾席上，戴上口罩仍難掩星味。有家長舉機向他拍照，他亦保持大方有禮。從照片的校徽可見，Hanna於私立的滬江維多利亞學校就讀。

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VSA雙語教學 出產15名IB狀元

位處香港仔旁深灣的滬江維多利亞學校（Victoria Shanghai Academy，簡稱VSA），由總校長孔美琪博士於2005年創辦，提供一條龍小學、中學及大學預科項目的國際文憑（IB）課程。學校著重培養學生語言能力、批判思考及國際思維，所有中學生均須報讀中、英文語言及文學課程，以鞏固雙語根基。此外，學生亦可選修法語及西班牙語，增強語文能力。

▲ VSA歷年累計誕生了15名狀元。（陳慧安攝）

VSA學生在公開試成績優異，今年誕生2名考獲45分滿分的IB狀元，以及9名榜眼，歷年累計誕生了15名狀元。學生合格率達100%，平均分為39.4。本年畢業生收到195份QS世界大學排名前50名的大學錄取通知書，以及11份全球前10名大學的法律、醫學、建築和航空工程的錄取通知書。

該校優先取錄銅鑼灣維多利亞幼稚園及維多利亞教育機構幼稚園的畢業生，逾90%小一學生均來自維多利亞。小學部學生將直升中學，有興趣入讀中學的學生，須經過中文、英文及數學科筆試，並以英語及普通話進行面試。家長亦會被邀請於筆試同日與校方進行初步會面，若子女獲選入圍，會再被邀請與其中一名學校高層管理成員會面。

▲ 劉德華的女兒於滬江維多利亞學校就讀。（陳慧安攝）

至於學費方面，2022-23年度小學全年學費為$149,600；中學學費為$165,700至$169,600；預科學費為$210,060。

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責任編輯︰王明芳