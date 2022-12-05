【東張西望】服醫生處方藥物嚴重過敏　婆婆全身起水泡4成皮膚燒傷

▲ 服醫生處方藥物嚴重過敏，婆婆全身起水泡 4成皮膚燒傷 。

藥物敏感原來可以致命！《東張西望》昨日(4日)便有病者家屬哭訴，指76歲患有長期病患的年老母親因被處方藥物「別嘌醇」，服用後竟出現嚴重過敏情況，致身體4成皮膚燒傷燒傷，最終全身潰爛，不久更不幸離世。

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我就係好痛心，好悲傷，好無奈，我好唔捨得我阿媽要經歷呢啲痛苦！

據死者女兒蔡小姐於《東張西望》透露，其76歲姓許的母親一直患有三高及慢性腎衰竭，早前於醫院覆診時，醫生便建議母親服用「別嘌醇」，期間從未提及該藥物的風險。豈料，許女士在服用該藥物約一個月後，身體便開始出現種種不適，包括白血球指數嚴重超標、腹瀉、全身浮腫等，需送院進行治療。

蔡小姐表示，住院數星期後，見到母親開始消腫，以為問題得到解決，但未幾卻嚇見母親皮膚出現異樣，院方更告知因病者對「別嘌醇」出現過敏反應，導致出現嚴重皮膚病「毒性表皮溶解症」，許女士的情況亦急轉直下，需轉入深切治療部留醫。

蔡小姐指年老母親先是腹部及手臂出現紅點，其後紅點轉為水泡，水泡破掉後會有水及膿，因為嚴重過敏令身體有灼傷反應，身體有4成嚴重皮膚燒傷。蔡小姐悲痛回憶指每次的洗澡，對母親來說，均十分煎熬，彷似地獄，但因水泡破掉會有細菌，又不得不沖涼。

佢每次沖涼都要3-4個鐘，話好似畀人剝皮咁，次次沖涼都剝晒啲皮，剝完皮又要包紮。

為了紓緩病患痛楚，許女士每日均要服用7-8粒嗎啡止痛，最終亦不幸離世。女兒蔡小姐指母親當時的屍身亦已經千瘡百孔，面目全非；又指當日醫院若有通知她們吃完「別嘌醇」會出現嚴重過敏則不會讓她吃這種藥，希望大家能提高對藥物過敏的認識。

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責任編輯：羅嘉欣