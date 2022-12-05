【自私病友】嫌隔離床呼吸機太嘈冇覺好瞓 老婦兩度閂機被控殺人未遂入獄

德國曼海姆市（Mannheim）一間醫院發生一宗離譜事件!一名72歲老婦於住院期間，因嫌隔離床病友的呼吸機聲響太嘈，竟然兩度擅自關掉對方的呼吸機，導致女病人幾乎喪命，幸得醫護人員及時發現搶救，女病人現時雖已無生命危險，但仍在加護病房留醫，警方最終以涉嫌殺人未遂罪拘捕老婦。

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根據外國傳媒報道，事件發生於上月29日在德國西南部城市曼海姆市一間醫院。當地警方及檢察官表示，這名72歲老婦在住院期間，因為嫌隔壁病床的79歲婦人的呼吸機聲音太嘈吵，令她無法好好入睡，因此她一度關掉對方用來維持生命的呼吸機。

幸而醫護人員發現緊急情況，趕及即時為女病人進行緊急搶救，並嚴正警誡老婦不能關掉呼吸機。沒料到事隔一段時間後，老婦竟然再一次偷偷關掉對方的呼吸機。

檢察官在聲明中表示，雖然這名79歲女病人現時已沒有生命危險，但仍需在加護病房接受治療。至於這名72歲的被告隨著身體已逐漸康復，警方以殺人未遂罪把她逮捕，並於上周三(30日)獲法庭裁判入獄。

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責任編輯：羅嘉欣