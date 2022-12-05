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【明星玩物】顧老闆悉心打造Hermès聖誕樹　顧紀筠氣派家居盡顯貴氣

娛樂 11:58 2022/12/05

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顧紀筠為家中打造Hermès聖誕樹。

臨近聖誕，人稱顧老闆的顧紀筠為家中的聖誕樹悉心佈置，今年以她最喜愛的Hermès作主題，不但掛滿Hermès小手袋，更放滿Hermès禮物盒於聖誕樹旁，盡顯貴氣。

向來熱愛Hermès的顧老闆經常買品牌的手袋，亦曾以Hermès生日蛋糕慶生，可見她對品牌的愛好程度甚高。

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Hermès聖誕樹

顧老闆於IG分享家中聖誕樹，並表示：

今年聖誕樹的主題是「橙色盒子」！所以家裏及工作室都是同一個主題！
這個想法已經有好幾年，終於成事！很開心！

#Hermes #Orangeboxes

照片中，過百個Hermès禮物盒放於聖誕樹旁，名模琦琦亦有留言：「很特別，很好看」。

照片吸引不少網民留言，有網民說：「哈哈以為這是hermes店呢！」、「😍😍好靚呀！」、「好壯觀🔥」。

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Hermès忠粉

顧老闆曾透露自己是Hermès的粉絲，她不時到專門店「入貨」，家中有不少「收藏品」。她指自己是於一次偶然的機會下入坑，「之後唔知點解好似中毒一樣，得閒見到就買。」

顧老闆不時於IG展示其收藏品，之前的一次生日會中亦獲贈Hermès生日蛋糕，令她驚喜萬分。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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