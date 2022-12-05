  • 19°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 14:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【貼地千金】甘比女兒貼地不炫富　劉秀樺積極參與慈善關心基層生活

娛樂 13:18 2022/12/05

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

大劉女兒劉秀樺（Josephine）是一位貼地千金！

42歲香港女首富陳凱韻（甘比）與「大劉」劉鑾雄育有兩女一子，大女劉秀樺（Josephine）轉眼已14歲，日前甘比帶同女兒出席一個時尚活動，長得亭亭玉立的劉秀樺樣子長得標緻，一雙大眼睛似足媽媽，秀樺跟同場的賭王千金何超欣頓成焦點。

Josephine當晚穿上黑色裙子搭配白色外套示人，打扮不會過份華麗，完全切合其年紀，於她的社交平台所見，她拿着手機不斷拍片，更由車上影到入升降機，而媽媽甘比也配合愛女，望著鏡頭擺甫士，而Josephine已經高至媽媽的肩膀，二人十足兩姊妹，網民更大讚Josephine是「最索千金」。

Josephine除了被封「最索千金」，也被讚貼地、不炫富，事關曾有網民發現她使用價值一百多元的唇膏，並熬熱愛做善事，十分難得！

最新影片推介：王詠珩專訪

貼地千金

Josephine設有個人社交平台帳號，偶爾會更新近況，分享日常生活。她曾分享多張自拍照，相中的她手執橙紅色鮮花，笑容甜美，並擁有一雙大眼睛，充滿少女味。她平日又會到Cafe打卡、對鏡自拍，如一般少女無異。

在今年6月，她曾上載一張自己塗唇膏的自拍照，有網民就留言問Josephine用甚麼品牌的唇膏，她親回覆網民：「this was the 3ce blur water tint in the shade laydown」。

根據網上顯示價格，這款唇膏的價錢親民，由70多元至140多元不等。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

愛做善事

身家近700億元的甘比工作日理萬機，依然每日為3個子女煮早餐，並送他們返學，然後才回到工作崗位，曾獲大劉公開力讚她顧家。

甘比曾接受TOPick訪問時稱，自己不會做怪獸家長，鼓勵孩子自由發展興趣，例如鼓勵喜歡玩「鬼口水」的大女將興趣化為事業，再將賺到的錢做善事，最後大女成功賺到10萬元收入，全數捐贈慈善基金。

Josephine常與母親參與公益活動，又曾在疫情期間與弟妹、媽媽同製作酒精搓手液，並送贈有需要的人。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

秀樺廚房

在今年10月，甘比透露華人置業集團將深水埗地舖以市價租予非牟利慈善機構「愛．傳遞」，在深水埗開設餐廳「秀樺廚房」，店舖為特殊人士提供就業機會，亦會不定時派飯預料11月初開業。

甘比表示，因大女劉秀樺一直期望有一個廚房派飯，為完成愛女心願，便推出「秀樺廚房」項目。她又笑稱：「如果有好慘嘅case我哋都會幫手，唔洗報東張，報大劉都得。」

她又補充，劉鑾雄慈善基金將出錢資助項目，劉鑾雄慈善基金及相關人士自1991年以來累計捐出逾42億元，往後會繼續投入慈善項目。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

深受大劉愛鍚

有指大劉曾送逾8億的藍鑽石與粉鑽石予Josephine，並以Josephine的名字命名。

另外，相當愛鍚女兒的大劉在2015年把4.6億的渣甸山豪宅送給Josephine，後來又把「肇輝臺12號」樓盤命名為「秀樺閣（Josephine Court）」，可見他相當重視這個女兒。

不過因女兒年紀尚小，所以「秀樺閣」物業的實益持有人者時為甘比。據悉甘比三名子女持華人置業股份，甘比暫代未滿18歲的子女持有華置股權。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【好人好事】陳凱韻探訪病童派禮物　甘比提早賀聖誕送祝福：早日戰勝病魔
17:26 2021/12/14
【好人好事】陳凱韻探訪病童派禮物　甘比提早賀聖誕送祝福：早日戰勝病魔
【餅印母女】大劉甘比女兒罕貼近照眼大似媽咪　13歲劉秀樺讀最貴私校每年學費逾20萬
14:25 2022/03/27
【餅印母女】大劉甘比女兒罕貼近照眼大似媽咪　13歲劉秀樺讀最貴私校每年學費逾20萬
陳凱韻出席心光盲人院活動　甘比與視障女生交流：和她傾偈好開心
14:38 2022/12/04
陳凱韻出席心光盲人院活動　甘比與視障女生交流：和她傾偈好開心
甘比親⼿鈎織愛⼼貓咪頸圈義賣　⽀持愛護動物收益捐香港群貓會
17:11 2022/12/02
甘比親⼿鈎織愛⼼貓咪頸圈義賣　⽀持愛護動物收益捐香港群貓會

你可能感興趣

【好人好事】陳凱韻探訪病童派禮物　甘比提早賀聖誕送祝福：早日戰勝病魔
17:26 2021/12/14
【好人好事】陳凱韻探訪病童派禮物　甘比提早賀聖誕送祝福：早日戰勝病魔
【餅印母女】大劉甘比女兒罕貼近照眼大似媽咪　13歲劉秀樺讀最貴私校每年學費逾20萬
14:25 2022/03/27
【餅印母女】大劉甘比女兒罕貼近照眼大似媽咪　13歲劉秀樺讀最貴私校每年學費逾20萬
陳凱韻出席心光盲人院活動　甘比與視障女生交流：和她傾偈好開心
14:38 2022/12/04
陳凱韻出席心光盲人院活動　甘比與視障女生交流：和她傾偈好開心
娛樂人物職業 陳凱韻 劉鑾雄 網絡熱話 娛樂行業

最高瀏覽

【大S出招】徐熙媛前夫被指出軌染性病　汪小菲求和：讓全世界華人看笑話？
15:55 2022/12/04
【大S出招】徐熙媛前夫被指出軌染性病　汪小菲求和：讓全世界華人看笑話？
【麥明詩拍拖】Louisa不否認與盛勁戀情　十優港姐霸氣回應坐經濟位嘲諷
今日 09:58
【麥明詩拍拖】Louisa不否認與盛勁戀情　十優港姐霸氣回應坐經濟位嘲諷
【麥明詩拍拖】十優港姐與盛勁為甜蜜遊日　曾與林作拍拖被視為黑歷史
14:15 2022/12/04
【麥明詩拍拖】十優港姐與盛勁為甜蜜遊日　曾與林作拍拖被視為黑歷史