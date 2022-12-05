【貼地千金】甘比女兒貼地不炫富　劉秀樺積極參與慈善關心基層生活

▲ 大劉女兒劉秀樺（Josephine）是一位貼地千金！

42歲香港女首富陳凱韻（甘比）與「大劉」劉鑾雄育有兩女一子，大女劉秀樺（Josephine）轉眼已14歲，日前甘比帶同女兒出席一個時尚活動，長得亭亭玉立的劉秀樺樣子長得標緻，一雙大眼睛似足媽媽，秀樺跟同場的賭王千金何超欣頓成焦點。

Josephine當晚穿上黑色裙子搭配白色外套示人，打扮不會過份華麗，完全切合其年紀，於她的社交平台所見，她拿着手機不斷拍片，更由車上影到入升降機，而媽媽甘比也配合愛女，望著鏡頭擺甫士，而Josephine已經高至媽媽的肩膀，二人十足兩姊妹，網民更大讚Josephine是「最索千金」。

Josephine除了被封「最索千金」，也被讚貼地、不炫富，事關曾有網民發現她使用價值一百多元的唇膏，並熬熱愛做善事，十分難得！

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貼地千金

Josephine設有個人社交平台帳號，偶爾會更新近況，分享日常生活。她曾分享多張自拍照，相中的她手執橙紅色鮮花，笑容甜美，並擁有一雙大眼睛，充滿少女味。她平日又會到Cafe打卡、對鏡自拍，如一般少女無異。

在今年6月，她曾上載一張自己塗唇膏的自拍照，有網民就留言問Josephine用甚麼品牌的唇膏，她親回覆網民：「this was the 3ce blur water tint in the shade laydown」。

根據網上顯示價格，這款唇膏的價錢親民，由70多元至140多元不等。

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愛做善事

身家近700億元的甘比工作日理萬機，依然每日為3個子女煮早餐，並送他們返學，然後才回到工作崗位，曾獲大劉公開力讚她顧家。

甘比曾接受TOPick訪問時稱，自己不會做怪獸家長，鼓勵孩子自由發展興趣，例如鼓勵喜歡玩「鬼口水」的大女將興趣化為事業，再將賺到的錢做善事，最後大女成功賺到10萬元收入，全數捐贈慈善基金。

Josephine常與母親參與公益活動，又曾在疫情期間與弟妹、媽媽同製作酒精搓手液，並送贈有需要的人。

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秀樺廚房

在今年10月，甘比透露華人置業集團將深水埗地舖以市價租予非牟利慈善機構「愛．傳遞」，在深水埗開設餐廳「秀樺廚房」，店舖為特殊人士提供就業機會，亦會不定時派飯預料11月初開業。

甘比表示，因大女劉秀樺一直期望有一個廚房派飯，為完成愛女心願，便推出「秀樺廚房」項目。她又笑稱：「如果有好慘嘅case我哋都會幫手，唔洗報東張，報大劉都得。」

她又補充，劉鑾雄慈善基金將出錢資助項目，劉鑾雄慈善基金及相關人士自1991年以來累計捐出逾42億元，往後會繼續投入慈善項目。

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深受大劉愛鍚

有指大劉曾送逾8億的藍鑽石與粉鑽石予Josephine，並以Josephine的名字命名。

另外，相當愛鍚女兒的大劉在2015年把4.6億的渣甸山豪宅送給Josephine，後來又把「肇輝臺12號」樓盤命名為「秀樺閣（Josephine Court）」，可見他相當重視這個女兒。

不過因女兒年紀尚小，所以「秀樺閣」物業的實益持有人者時為甘比。據悉甘比三名子女持華人置業股份，甘比暫代未滿18歲的子女持有華置股權。

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