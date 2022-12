【貼地千金】甘比女兒貼地不炫富　劉秀樺積極參與慈善關心基層生活

▲ 大劉女兒劉秀樺(Josephine)是一位貼地千金!

42歲香港女首富陳凱韻(甘比)與「大劉」劉鑾雄育有兩女一子,大女劉秀樺(Josephine)轉眼已14歲,日前甘比帶同女兒出席一個時尚活動,長得亭亭玉立的劉秀樺樣子長得標緻,一雙大眼睛似足媽媽,秀樺跟同場的賭王千金何超欣頓成焦點。

Josephine當晚穿上黑色裙子搭配白色外套示人,打扮不會過份華麗,完全切合其年紀,於她的社交平台所見,她拿着手機不斷拍片,更由車上影到入升降機,而媽媽甘比也配合愛女,望著鏡頭擺甫士,而Josephine已經高至媽媽的肩膀,二人十足兩姊妹,網民更大讚Josephine是「最索千金」。

Josephine除了被封「最索千金」,也被讚貼地、不炫富,事關曾有網民發現她使用價值一百多元的唇膏,並熬熱愛做善事,十分難得!

貼地千金

Josephine設有個人社交平台帳號,偶爾會更新近況,分享日常生活。她曾分享多張自拍照,相中的她手執橙紅色鮮花,笑容甜美,並擁有一雙大眼睛,充滿少女味。她平日又會到Cafe打卡、對鏡自拍,如一般少女無異。

在今年6月,她曾上載一張自己塗唇膏的自拍照,有網民就留言問Josephine用甚麼品牌的唇膏,她親回覆網民:「this was the 3ce blur water tint in the shade laydown」。

根據網上顯示價格,這款唇膏的價錢親民,由70多元至140多元不等。

愛做善事

身家近700億元的甘比工作日理萬機,依然每日為3個子女煮早餐,並送他們返學,然後才回到工作崗位,曾獲大劉公開力讚她顧家。

甘比曾接受TOPick訪問時稱,自己不會做怪獸家長,鼓勵孩子自由發展興趣,例如鼓勵喜歡玩「鬼口水」的大女將興趣化為事業,再將賺到的錢做善事,最後大女成功賺到10萬元收入,全數捐贈慈善基金。

Josephine常與母親參與公益活動,又曾在疫情期間與弟妹、媽媽同製作酒精搓手液,並送贈有需要的人。

秀樺廚房

在今年10月,甘比透露華人置業集團將深水埗地舖以市價租予非牟利慈善機構「愛.傳遞」,在深水埗開設餐廳「秀樺廚房」,店舖為特殊人士提供就業機會,亦會不定時派飯預料11月初開業。

甘比表示,因大女劉秀樺一直期望有一個廚房派飯,為完成愛女心願,便推出「秀樺廚房」項目。她又笑稱:「如果有好慘嘅case我哋都會幫手,唔洗報東張,報大劉都得。」

她又補充,劉鑾雄慈善基金將出錢資助項目,劉鑾雄慈善基金及相關人士自1991年以來累計捐出逾42億元,往後會繼續投入慈善項目。

深受大劉愛鍚

有指大劉曾送逾8億的藍鑽石與粉鑽石予Josephine,並以Josephine的名字命名。

另外,相當愛鍚女兒的大劉在2015年把4.6億的渣甸山豪宅送給Josephine,後來又把「肇輝臺12號」樓盤命名為「秀樺閣(Josephine Court)」,可見他相當重視這個女兒。

不過因女兒年紀尚小,所以「秀樺閣」物業的實益持有人者時為甘比。據悉甘比三名子女持華人置業股份,甘比暫代未滿18歲的子女持有華置股權。

