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【時尚速報】K11 MUSEA年度重頭時裝展覽　張叔平+倫敦V&A博物館衝擊時尚感覺

休閒消費 11:57 2022/12/05

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《The Love of Couture：Artisanship in Fashion Beyond Time》展覽總監張叔平。（圖片商場提供）

自K11 Musea落成後，每年的12月初都會舉行全年最大型的時裝展覽，而今年的重頭戲名為《The Love of Couture：Artisanship in Fashion Beyond Time》，是次找來本地著名美指張叔平和著名位於倫敦的V&A博物館攜手合作，誠邀找來6位分別來自日本、中國、南韓及香港的時裝設計師，為香港喜愛時裝的帶來一次震撼的感覺和全新的視野。

就正如是次展覽總監張叔平所說：「這是一次由想像、創意與熱情主導的展覽，透過觀賞設計師如何重新塑造舊世紀的工藝與技巧，讓人大開眼界，亦給予我一幅精彩的畫布空間去創作及設計。」

大家除了可以欣賞到6 位時裝設計師的作品外，當中包括日本的小泉智貴（Tomo Koizumi）、岡崎龍之祐（Ryunosuke Okazaki）、中國的Sensen Lii、Yueqi Qi、香港的Celine Kwan和韓國的Sohee Park。還有來自V&A博物館的部分真藏，配合了張叔平擅長的舞台布景、燈光、場地背景音樂，令是次展覽擺脫了過往一般展覽平鋪直敍的展出手法。

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另一方面，不得不留意的是是次V&A博物館亦帶來12件非常珍貴的服裝於本地首次亮相，這12件服裝記錄了從維多利亞時代、愛德華時代，到1960年代歐洲訂製時裝，讓參觀者既了解舊有的設計，同時欣賞到新一代的訂製時裝，繼往開來，為啟發未來人對創意奠下新的註腳。

展覽INFO
日期：8/12/2002 - 19/1/2023
時間：中午12時至晚上8時
地點：K11 MUSEA 6樓Kunsthalle,K11 Art & Cultural Centre
票價：標準門票$150、特惠門票$75（持有效身份證明文件之12歲以下、65歲以上人士，以及持有效學生證之全日制學生）
備註：每小時均設英語或粵語導賞團。名額有限，先到先得。
預訂：www.k11experience.com，票務亦於K11指定售票平台香港電訊The Club公開發售

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記者：何偉雄

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