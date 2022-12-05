【將軍澳綫壞車】事故列車曝光　列車間鐵板鬆脫翹起「風琴位」被扯盡

▲ 事故列車曝光，列車間鐵板鬆脫翹起「風琴位」被扯盡。（網上圖片）

早上繁忙時間，將軍澳綫往北角方向有列車故障，一輛韓國製將軍澳綫列車（K-train）車卡之間的連接疑出現鬆脫，乘客需要經路軌疏散離開肇事列車，詳細即看【下一頁】。

香港消防處公開涉事車廂內部的相片，只見兩卡列車之間的鐵板鬆脫並翹起，連接列車的活動部件「風琴位」被拉扯至繃緊，部分金屬零件外露。

西貢區議員方國珊亦在社交平台專頁引述康城居民報料，指「車箱內接駁位被隧道的外來物件撞至凸起，車卡接駁位甩左」。

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有市民在港鐵社交平台留言批評，港鐵在事故後，車務指引不清晰，令乘客到地鐵站才知道服務受影響，而即使公布車務狀況但資料亦不準確，浪費市民等待的時間：

將軍澳線今早故障，港鐵反應非常緩慢，指引不清晰，乘客在閘機前方知道列車服務停止。而在改乘搭其他交通工具的支援上，港鐵也處理得很差，冇任何港鐵職員於公共運輸交匯處協助，現場人山人海，導致大量居民在用了超過一小時等候時間去改乘其他交通工具。單純等車時間1小時！很差！！！！！！！！

將軍澳壞車，廣播話延遲5分鐘， 結果大家係架車入面等左差唔多半個鐘，唔知幾耐至攪得掂，就唔好亂講丫嘛。等完半個鐘，然後就係叫人改搭其他交通工具，話出閘不扣除車資。要唔要多謝你呀？

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記者：陳麗娜