  • 19°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 13:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【愛妻號】70歲李龍基譜爺孫戀　年紀相距近40年太太出浴照流出

娛樂 12:03 2022/12/05

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

李龍基同太太好恩愛。

現年70歲的李龍基與現任太太Chris一直愛得甜蜜，他曾說過怕自己行先一步，將名下7個物業全歸太太名下，名副其實的愛妻號。

Chris除了在圈中出名畫功了得，不時大晒畫作之外，書法同樣出色，甚有內涵，而且她亦非常懂得享受人生。

出浴照流出

日前她在IG Story上載一張出浴照，見她去了五星級酒店Staycation，一個人浸在圓型大浴缸內，束起長髮露出白滑香肩和美腿，旁邊更擺放一杯紅酒及香薰精油，認真識歎，未知是否由老公李龍基親自操刀拍攝？

出浴照流出。

真實年齡成謎

不過Chris的真實年齡一直成謎，曾有傳她比李龍基年輕28年，加上她多年來都非常低調，甚少於公開場合露面，直至有次贈畫給女星楊柳青，令其「真面目」意外曝光。

Chris曾向傳媒透露自己「三十尾」，雖然太太較自己年紀相距近40年，惟李龍基毫不介意被人指譜出「爺孫戀」，並承認Chirs的年紀比起他與前妻所生的女兒還要年輕。

他又透露起初見面有點尷尬，但後來女兒很開通接受，並指『老竇你鍾意點就點』。

【三生有幸】李龍基開騷少妻後台打氣　陳浩德葉振棠太空衣上台

最新影片推介：王詠珩專訪

太太曾小產 安穩享受人生

至於提到Chris於2020年小產，問到會否再生BB，李龍基曾表示隨緣不強求，並經常與對方說會走先過她：「佢傻到話到時會同我一齊『走』。」

李龍基還透露太太在美國長大，因愛飛機而考獲飛機師牌，亦喜歡他在台上唱歌，曾經花逾1,600元港幣買下其唱片《豹子膽》轉贈他。

李龍基接受TOPick訪問時透露約廿年前認識了現任太太，二人情投意合，共伴至今：「特別這兩年疫情，跟太太相處時間更多，我帶著她一齊開工，閒時便去Staycation，這年紀不再尋求刺激了，安安穩穩享受人生便好。」

李龍基與太太（經濟日報圖片）

Chris閨密為港姐

Chris深得老公疼愛亦有原因，皆因她經常陪伴老公出席大小場面，完全不介意跟圈中的長輩們相聚，與米雪、羅蘭、薛家燕等經常飯敍。

但Chris的閨密則相當年輕，跟港姐出身的鄺氏姊妹是好朋友，與26歲的2020年「友誼小姐」鄺美璇，以及28歲、與「翻版陳凱琳」的2016年落選港姐鄺美淇（Maggie）老友鬼鬼，經常相約見面，盡訴心中情。

近日好姊妹鄺美璇結婚，她都有留言送上祝福，相信大家同樣為人妻，話題亦會更多。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【索妻曝光】少妻跟楊柳青合照終露真面目　隱形樓王李龍基物業全歸太太
17:22 2021/06/23
【索妻曝光】少妻跟楊柳青合照終露真面目　隱形樓王李龍基物業全歸太太
【隱形富豪】70歲李龍基曾擁4樓5車　人生歷盡起跌現有少妻相伴已無憾
13:17 2022/06/16
【隱形富豪】70歲李龍基曾擁4樓5車　人生歷盡起跌現有少妻相伴已無憾
李龍基攜少妻宣傳演唱會　愛妻送親筆畫贈葉振棠陳浩德
17:13 2022/05/24
李龍基攜少妻宣傳演唱會　愛妻送親筆畫贈葉振棠陳浩德
【三生有幸】李龍基開騷少妻後台打氣　陳浩德葉振棠太空衣上台
17:00 2022/07/18
【三生有幸】李龍基開騷少妻後台打氣　陳浩德葉振棠太空衣上台

你可能感興趣

【索妻曝光】少妻跟楊柳青合照終露真面目　隱形樓王李龍基物業全歸太太
17:22 2021/06/23
【索妻曝光】少妻跟楊柳青合照終露真面目　隱形樓王李龍基物業全歸太太
【隱形富豪】70歲李龍基曾擁4樓5車　人生歷盡起跌現有少妻相伴已無憾
13:17 2022/06/16
【隱形富豪】70歲李龍基曾擁4樓5車　人生歷盡起跌現有少妻相伴已無憾
李龍基攜少妻宣傳演唱會　愛妻送親筆畫贈葉振棠陳浩德
17:13 2022/05/24
李龍基攜少妻宣傳演唱會　愛妻送親筆畫贈葉振棠陳浩德
李龍基 娛樂人物職業 演員 歌手 香港小姐 夫妻之道 兩性關係 鄺美璇 娛樂行業

最高瀏覽

【大S出招】徐熙媛前夫被指出軌染性病　汪小菲求和：讓全世界華人看笑話？
15:55 2022/12/04
【大S出招】徐熙媛前夫被指出軌染性病　汪小菲求和：讓全世界華人看笑話？
【麥明詩拍拖】十優港姐與盛勁為甜蜜遊日　曾與林作拍拖被視為黑歷史
14:15 2022/12/04
【麥明詩拍拖】十優港姐與盛勁為甜蜜遊日　曾與林作拍拖被視為黑歷史
【麥明詩拍拖】十優港姐新戀情曝光　麥明詩盛勁為甜蜜遊日斷正
10:51 2022/12/04
【麥明詩拍拖】十優港姐新戀情曝光　麥明詩盛勁為甜蜜遊日斷正