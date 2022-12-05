【愛妻號】70歲李龍基譜爺孫戀　年紀相距近40年太太出浴照流出

▲ 李龍基同太太好恩愛。

現年70歲的李龍基與現任太太Chris一直愛得甜蜜，他曾說過怕自己行先一步，將名下7個物業全歸太太名下，名副其實的愛妻號。

Chris除了在圈中出名畫功了得，不時大晒畫作之外，書法同樣出色，甚有內涵，而且她亦非常懂得享受人生。

出浴照流出

日前她在IG Story上載一張出浴照，見她去了五星級酒店Staycation，一個人浸在圓型大浴缸內，束起長髮露出白滑香肩和美腿，旁邊更擺放一杯紅酒及香薰精油，認真識歎，未知是否由老公李龍基親自操刀拍攝？

▲ 出浴照流出。

真實年齡成謎

不過Chris的真實年齡一直成謎，曾有傳她比李龍基年輕28年，加上她多年來都非常低調，甚少於公開場合露面，直至有次贈畫給女星楊柳青，令其「真面目」意外曝光。

Chris曾向傳媒透露自己「三十尾」，雖然太太較自己年紀相距近40年，惟李龍基毫不介意被人指譜出「爺孫戀」，並承認Chirs的年紀比起他與前妻所生的女兒還要年輕。

他又透露起初見面有點尷尬，但後來女兒很開通接受，並指『老竇你鍾意點就點』。

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太太曾小產 安穩享受人生

至於提到Chris於2020年小產，問到會否再生BB，李龍基曾表示隨緣不強求，並經常與對方說會走先過她：「佢傻到話到時會同我一齊『走』。」

李龍基還透露太太在美國長大，因愛飛機而考獲飛機師牌，亦喜歡他在台上唱歌，曾經花逾1,600元港幣買下其唱片《豹子膽》轉贈他。

李龍基接受TOPick訪問時透露約廿年前認識了現任太太，二人情投意合，共伴至今：「特別這兩年疫情，跟太太相處時間更多，我帶著她一齊開工，閒時便去Staycation，這年紀不再尋求刺激了，安安穩穩享受人生便好。」

▲ 李龍基與太太（經濟日報圖片）

Chris閨密為港姐

Chris深得老公疼愛亦有原因，皆因她經常陪伴老公出席大小場面，完全不介意跟圈中的長輩們相聚，與米雪、羅蘭、薛家燕等經常飯敍。

但Chris的閨密則相當年輕，跟港姐出身的鄺氏姊妹是好朋友，與26歲的2020年「友誼小姐」鄺美璇，以及28歲、與「翻版陳凱琳」的2016年落選港姐鄺美淇（Maggie）老友鬼鬼，經常相約見面，盡訴心中情。

近日好姊妹鄺美璇結婚，她都有留言送上祝福，相信大家同樣為人妻，話題亦會更多。

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