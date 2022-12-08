嘉華集團贊助香港故宮文化博物館義工計劃　鼓勵年輕人參與中華文化保育與傳承

香港故宮文化博物館於2022年7月正式開幕，致力成為世界領先的博物館，推動公眾增加對中華文化藝術的研究和欣賞，並與世界重要藝術文化機構緊密合作，促進不同文明之間的對話。館內展示九百多件來自故宮博物院的珍貴文物，不少藏品更是首次於香港公開展出，或是從未對外公開展出，極具觀賞價值。為讓本地市民及來自世界各地旅客加深了解中華文化的涵蘊，博物館不但定期舉辦有關中國文化藝術的特別展覽，更獲得嘉華國際及「呂志和獎——世界文明獎」聯合贊助香港故宮文化博物館義工計劃，為觀眾提供多角度的觀展模式與體驗。

▲ 日前，呂志和獎總經理程珍女士（第一排左四）及嘉華國際企業事務總經理張婉玲女士（第一排左五）出席香港故宮文化博物館義工計劃就職典禮，聯同香港故宮文化博物館館長吳志華博士（第一排中）、副館長（研究策展及節目）王伊悠博士（第一排右五），正式展開弘揚中華文化之旅。

▲ 嘉華集團主席呂志和博士（左四）、嘉華國際執行董事呂慧瑜女士（左三）及呂志和獎總經理程珍女士（左二），早前在西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀女士（右四）及香港故宮文化博物館館長吳志華博士（右二）接待下參觀香港故宮文化博物館。

500名義工展開弘揚中華文化之旅



首屆義工計劃由嘉華集團旗下嘉華國際集團有限公司（簡稱「嘉華國際」）以及「呂志和獎——世界文明獎」聯合贊助，約500名義工已接受為期一個月的多元化培訓，內容涵蓋中華文化藝術、故宮文化、展覽介紹以及博物館營運等專門範疇，讓學員多面向地領略中華文化的博大精深，建立對博物館行業的認識。完成訓練後，義工們正實踐香港故宮文化博物館多方面的工作，包括教育活動、展覽策劃、研究、文物修復及博物館管理等。透過多元化培訓課程與工作實踐，加深市民尤其是青年人對中華文化的認識，培育博物館行業及本地文化藝術人才，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。

▲ 義工已接受為期一個月的多元化培訓，內容涵蓋中華文化藝術、故宮文化、展覽介紹以及博物館營運等專門範疇。

義工除協助館內多項範疇的工作外，亦可從不同角度探索博物館，寓工作於學習。嘉華集團主席呂志和博士表示：「嘉華集團熱衷於推廣藝術文化，冀透過支持博物館義工計劃，提升市民對中華文化的認識，培育更多青年人認識國家的文化產業，增強他們對國家的向心力及認同感，同時支持香港發展成中外文化藝術交流中心。」

文物修復培訓 活用於日常工作

作為嘉華國際企業事務助理館長的許廷輝亦踴躍參與是次的義工計劃。日常主要管理集團檔案、歷史研究及藏品護理的他，對中國歷史及文化尤感興趣，他形容：「香港故宮文化博物館作為世界頂級博物館，其義工計劃提供了難能可貴的機會讓我們了解藏品修復團隊如何修復珍貴文物，並且讓我們成為參與博物館日常營運的一分子。義工計劃罕有地藉由不同角度、媒介展出故宮的故事及資料，尤其館方十分注重對義工的培訓，不但提供禮儀訓練、網上課程及專題講座，也鼓勵義工之間就優化活動流程作出討論。完成培訓後，館方很好地為我安排與文物修復相關的義工服務，讓我發揮所長。我覺得義工所學的均能運用到嘉華國際的日常工作，也學懂了許多新事物、新知識，在各方面也有所得着，十分充實。」

▲ 嘉華國際企業事務助理館長許廷輝認為義工計劃提供了難能可貴的機會，讓他了解藏品修復團隊如何修復珍貴文物。

▲ 透過義工計劃，許廷輝與富有多年博物館義工服務經驗的義工，就整個修復示範流程上檢討，一起策劃如何令活動更順暢。

其中許廷輝對中式書畫修復的訓練記憶猶新，透過培訓讓他認識到不同的修復材料及工具，從而初步掌握修復與裝裱的基本步驟。他補充：「修復材料方面，我們認識了不同種類的宣紙，如棉料﹑淨皮等，也學習到錦﹑絹﹑綾布等不同鑲料及覆背紙的種類。修復工具方面，則活用灑水﹑刷漿糊及刷平托紙的排筆﹑棕刷，以及用於砑光書畫背部的蠟板與砑石。復修時，我們需按照畫心的材質﹑紙的厚薄及紙紋等選取材料，同時配合畫作佈局，補舊如舊；補色方面則認識到中式書畫常用植物及礦石顏料的材質及特性。未來我有機會在展覽廳現場協助向公眾展示簡單的復修示範及冷知識，更會與其他義工就整個修復示範流程作檢討，期待為活動策劃得更為順暢。」

▲ 透過中式書畫修復培訓，義工們認識到不同的修復材料及工具，從而初步掌握修復與裝裱的基本步驟。

深思作品涵意 加強中西文化交流

呂志和獎助理項目經理吳淦濠則認為在工餘時間參與義務工作，除了讓自己有機會學習新知識外，更可加深與社會內擁有相同興趣人士間的連結和交流，為社會帶來正面影響。「香港故宮文化博物館得以在香港國際大都會設立，對推廣中華文化帶來莫大貢獻，我亦樂於參與其中，承擔加強中西文化交流的重任。透過參與博物館的展覽和義務工作，不但增進了我對中國文化的認識，提升到鑑賞能力，更讓我反思展品所蘊含的文化意義。期望將來能夠有機會參與研究、文物修復的工作，深入地認識各項展品在文化和歷史上的意義，成為博物館在社會推廣和普及知識方面的角色。」

▲ 呂志和獎助理項目經理吳淦濠認為在工餘時間參與義務工作，可以加深與社會內擁有相同興趣人士間的連結和交流。

（資料由客戶提供）