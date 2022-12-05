【脫髮困擾】30歲禿頭男「好想結婚」　做植髮手術失敗致器官衰竭身亡

▲ 30歲禿頭男「好想結婚」，做植髮手術失敗致器官衰竭，痛苦身亡！

不論男女都希望自己能擁有濃密頭髮。一名30歲事業有成的男子因禿頭感自卑，希望透過「植髮」增加自信並娶妻結婚，結果竟因此喪命。

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綜合外國媒體報道，印度新德里男子阿塔爾（Athar Rasheed），年僅30歲便任職電視產業高層，也是家中唯一經濟支柱。雖事業有成，卻因「雄性禿」飽受自卑心情。直至去年，他為讓自己看起來帥氣、增強信心，並能儘早完成娶妻生子的心願，終於鼓起勇氣接受植髮手術，結果竟引起併發症，導致多重器官衰竭。其62歲母親悲痛表示，阿塔爾腎臟停止運作，其他器官也接連衰竭；頭部異常浮腫且全身佈滿黑色皮疹，死去時緩慢而痛苦。

據悉，當地植髮手術費用約35萬盧比（約港幣3萬3千元），阿塔爾或是因光顧了收費低廉、設備破舊的黑心診所進行手術，導致意外。

脫髮因素

「脫髮」在中醫角度屬不容易根治之症，主要有4大因素，包括男性賀爾蒙致毛囊萎縮、遺傳、不良飲食習慣及洗髮不當。想挽救髮量，除了植髮，也可從飲食上及早行動。點擊睇6款護髮食物：

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責任編輯：羅嘉欣