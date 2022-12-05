【清潔筍工】樹仁大學畢業生失業半年　轉做清潔工輕鬆賺14K：驚不想離開舒適區

▲ 做清潔都可以好專業，做得好，行行出狀元！

疫情下失業率高企，人浮於事，畢業生找工作不易，特別大學生沒有工作經驗。有失業半年的樹仁畢業生早前在網上討論區指自己失業半年，跟媽媽做清潔工，期間發現清潔是筍工，「一個月返21日工，一個月都有14K左右，但係每日實做都只係6個鐘左右」，他擔心會在這個舒適留戀太耐，而一直做落去，而網民就鼓勵他行行出狀元，更有指如果識搵工，有機會賺多1個月糧。

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事主以「以樹仁畢業後廢咗幾年畀老母捉咗去做清潔」為題發文，文中指自己樹仁畢業後撞正疫情，輾轉就去了做餐飲業，半年前餐廳關門大吉，他一直失業至今。直到上星期被阿媽下最後通牒「老母頂我唔順，話唔再養我，而家畀兩條路我行，一係就跟佢去做清潔，一係就踢我出門口如是者，我就跟咗佢做清潔。」

事主做了一星期後，發現做清潔比做餐飲更好搵，「好多時上午做兩、三個鐘就收$400；下午去另一個地方做又收$300，平均一日都收$700。」

返了一個月清潔工的樓主，表示「一個月返21日工，一個月都有14K左右，但係每日實做都只係6個鐘左右。」他指自己好驚會一直做下去，不想離開這個comfort zone。

有網友就安慰樓主指，行行出狀元，賺夠就自己創業，「真，去咗做地盤一日一工千幾蚊，一個月廿幾日都有3xk，有時仲要早放好舒服。」、「千奇唔好放棄，有經驗後可以做管理層，之前個大學生都係揸巴士，跟住經理」、「離唔離開Comfort Zone，靠自己利申：樹仁畢業，做過餐飲，做緊投行。」

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責任編輯︰王明芳