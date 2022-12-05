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【將軍澳綫壞車】港鐵：兩卡接駁機件出現問題啟動防護裝置　涉事列車無偏離路軌

社會 12:43 2022/12/05

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地鐵故障。(梁偉榮攝)

港鐵宣布，今日早上約8時30分，一列往北角方向的將軍澳綫列車預備駛入將軍澳站時出現機件故障，相關的安全防護裝置發揮作用，於距離車站一段路程制停列車。車務控制安排車站職員帶領車上約1500名乘客，由車頭緊急出口斜道安全有序地沿隧道步行至將軍澳站月台離開。詳情即看【下一頁】警方鐵路警區總督察（行動）段雅倫、消防處消防區長陳國銘、高級救護主任梁偉豪及港鐵代表見記者。

消防處消防區長陳國銘表示，出動104名消防急救人員、30輛車輛，發現一輛康城往將軍澳方向列車，距離將軍澳月台約50米停駛，評估現場無危險即疏散乘客，疏散了700名乘客，800名乘客經港鐵職員疏散，當中有兩人不適移離現場。

高級救護主任梁偉豪指，兩人不適初步治理，情況穩定送將軍澳醫院，出動11輛救護車。

鐵路警區總督察（行動）段雅倫表示，康城往將軍澳方向列車停在管道，發現第六、七車卡接駁位有異樣，其後協助乘客撤離，初步無涉及刑事成分。

港鐵指，就列車故障對市民致歉，已將列車駛離，約12時30分將軍澳綫逐漸回復服務，當列車駛入將軍澳站時出現機件故障，防護裝置發揮安全作用，車長即時通知控制中心，約1500名乘客疏散，初步顯示兩卡接駁機件出現問題，自動啟動防護裝置，發出警報，涉事列車無偏離路軌，會就事故原因再深入調查。

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記者：余思嵐

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