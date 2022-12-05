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【延緩衰老】40歲後必備4種營養素　醫生推介抗衰老食物清單

保健美顏 13:28 2022/12/05

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

40歲後必備4種營養素，醫生推介抗衰老食物清單。

不少人都有貧血、頭暈、食慾不振等毛病，有醫生指出，身體的營養素會隨著年齡增長流失，如沒有適當補充，隨時小病變大病，又指40歲後應注意補充4種營養素。

台灣五股翔展診所院長、內科專科醫生傅裕翔於Facebook專頁分享，身體的營養素隨著年紀增長一直流失，如沒有適當補充，容易出現小毛病，例如貧血、易倦、健忘、食慾不佳、頭暈等，久而久之會釀成大問題。

他列出40歲後必備的4種營養素，並指可透過日常飲食攝取。

1. 鈣

缺鈣可引起骨質疏鬆、牙齒鬆軟提早掉落，以及失眠、心悸、手腳麻、皮膚粗糙痕癢等問題。

2. 維他命D

有助維持皮膚健康、抗發炎、促進骨骼、牙齒健康，多曬太陽可幫助維他命D吸收。

3. 鐵

鐵質影響造血功能，對女性來說是一種非常重要的營養素，若經常貧血、疲倦嗜睡、臉色蒼白、頭暈，可能是身體缺乏鐵質所致。

4. 維他命B12

屬於水溶性維他命，會隨尿液流失，需要不斷補充，維他命B12有助保護神經和血管、預防失智、提升精神和免疫力

點擊下圖看18種推介食物：

    點擊圖片放大
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內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業」。

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責任編輯：羅嘉欣

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