【飲水迷思】女子日飲5公升水感頭暈無力　醫生籲6類人限水過量恐死亡

最近不少KOL接連發起飲水挑戰，聲稱每日飲用數公升食水，短期可達至美顏減重的功效。一名愛美女子仿傚網紅所言，每日瘋狂灌水5公升，減重成效尚未可見，但卻經常感到頭昏無力、糞便鬆散，直至醫生建議減少每日飲水量才有改善。醫生提醒切勿一次過飲用過量水份，否則有機會造成血鈉過低，嚴重者更會死亡。

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台灣營養功能醫學專家劉博仁日前在社交網站發文指，早前遇到一名女性為了減重，每日瘋狂灌水5公升，結果她感到頭昏無力，連糞便成形的情況也變得鬆散，最後找他求醫。直至她把每日飲水量減少至3公升，兩天後頭昏情況才有改善，糞便情況亦逐漸回復到原本狀態。

劉博仁表示，喝水固然重要，但飲水量須依照個人體重來計算，切勿過少或過多。假如一次過飲用超過2公升水，或一天飲水量超過5公升，有可能會造成血鈉過低，影響神經功能。

6類人需要限制飲水

劉博仁舉例指，血鈉低於130mEq/L，便會開始出現輕度的疲勞感；若低於120mEq/L，則會有頭痛、噁心、嘔吐症狀；一旦低於100mEq/L，甚至有可能死亡。他又提醒，水腫、腹水、心臟衰竭、腎臟病、營養不良或內分泌失調功能不全的人，需要限制飲水，他們需按照前一日總尿量加上500毫升至800毫升來計算每日飲水量。

到底一般人每日適宜飲用多少水？

台灣營養師蔡宜庭曾接受訪問時指，每日飲水量因人而異，但是概括計算一般成年人飲水量的公式是「體重x30～40毫升」。以50公斤的成年人為例，每日飲水量為50公斤x30毫升=1500毫升。不過，若在夏天期間進行戶外活動時，因水份流失較多，便需額外補充水份。

蔡宜庭續稱，若有特殊情況如慢性腎臟疾病、泌尿道感染或結石者，更應遵循醫師或營養師的建議來調整水份攝取量。

她又分享飲水小貼士，飲水時不要一次過大量灌水，建議應少量或分次喝，每次飲水量大約100至200毫升，湯、茶、咖啡、牛奶等飲品，都需納入每日飲水量，同時應要注意湯品調味方式會否太鹹，或鈉含量太高等。

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責任編輯：羅嘉欣