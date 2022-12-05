【過度保護】傳統家庭長大成毒男之路　18歲雙失青年冇社交冇朋友

▲ 18歲港男，自小被屋企人管得好嚴，但最終讀書唔成，雙失又冇朋友。

父母過份擔心及保護子女，往往會害了下一代，一名18歲港男近日在討論區吐苦水，坦言自小和弟弟跟父母、外公及外婆一起住，他生於傳統思想的屋企，所以管教好嚴，自小已經不准自己落街，電視也甚少看，家人只係不斷逼他讀書，最終他缺乏社交冇朋友，18歲成毒男，「唔想俾人知我冇朋友而入廁格食飯盒，你又試過未？」

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該名18歲港男，昨日在香港討論區發帖，主題是「忍咗十八年，我就快崩潰，每晚都流眼淚」，他自稱生於一個思想比較傳統的屋企，家人管得他很嚴，自小已缺乏社交，

我細個嗰陣，屋企人怕我俾人拐走，所以唔俾我自己落街，阿媽阿爸要返工，平時好少帶我到遊樂場玩，所以我從來未試過落街同街童玩，細個嗰陣巳經冇社交。

除此之外，屋企人也很少開電視，身邊小學同學個個都傾動漫，例如；數碼暴龍，寵物小精靈，但他根本冇睇過，同人冇共同話題。而屋企人只係不斷逼他讀書，加上管教甚嚴，就算他跌了支鉛筆落地，都可以罵他半小時，

所以我又唔識踢波，唔識打籃球，唔識樂器，根本就同人冇話題，又冇才華，所以上到中學都冇乜朋友。

上到中學後，港男明白沒有純友誼，每段關係背後都一定有利益得失。

我個樣又醜，生得又矮，又同人冇話題，又冇才華，所以根本就冇朋友。 我知道呢啲係同父母有關，但我冇怪過佢地，亦冇提及過，因為我唔想佢哋傷心。

於15、16歲時，他開始上網，因為一個興趣而認識一大班朋友，日子久了便一group人約出來，但阿媽同阿婆又擔心他誤交損友，乜都問一餐，就算他解釋了很多次，家人也經常不讓他出去，

又問長問短，問我去邊，問有幾多人去，問有咩人去。。。 有幾次我成功出到去聚會，阿媽又要我限一段時間whatsapp佢一次，又要限我夜晚十一點半前返屋企。

港男感到好煩，每次去聚會之前都要被人審問，又要他定時whatsApp，又要早走。 所以他最後都不再去聚會，

一來唔洗俾人審問，二來我巳經同group啲人生疏晒。

他慨嘆讀了6年男女校，莫講女性朋友，連男性朋友都冇，Group project永遠都是因那組唔夠人，他才可以入組，

為咗唔想俾人知我冇朋友而入廁格食飯盒，你又試過未？

家人不斷逼他讀書，但結果卻是考得差，上年他考完公開試，現在失學又失業，

間中落球場自學踢波，成日俾人笑，俾人怪責我踢得廢，呢啲都係小問題。

港男被別人笑都已經習慣，但家人每次問他「做咩唔約朋友？點解冇咩朋友？」港男個心都好難受。去到現在18歲，屋企人都依然管得他好嚴，港男更列出6點，指家人對他的嚴厲管教。

1. 著住條底褲響屋企行，我俾阿爸狂鬧。 心諗，通街女仔夠著熱褲啦，又唔見你鬧？

2. 想搵件好睇少少嘅衫著，阿婆又話我麻煩又盛。我本身巳經唔識打扮，咁多年嚟未買過衫俾自己。 我啲衫己經又少又唔靚，點解你仲要逼我著你揀啲衫？

3. 明明我覺得好熱，阿婆仲逼我著羽絨(佢捉住我，我唔想反抗整傷佢)，每次出到街都冇手拎返件羽絨，著到全身汗。

4. 明明我覺得好飽，同咗阿婆講煮少啲飯，佢仲煮好多飯，每次我都食唔晒，我自己都覺得好折墮。

5. 每次我同人傾電話，屋企人一定問長問短，煩到我都怕晒，所以我都好少再同人傾電話/約人出街。

6. 每次我約人出街，屋企人一定問長問短，問我去邊，問有幾多人去，問有咩人去。。。 又成日叫我唔好去，真係好煩。

港男慨嘆連一個朋友都冇，又雙失，又冇才華，就快崩潰，每晚他都流眼淚。

我真係好大壓力，又冇人會肯聽我傾訴。 我知你哋出發點係好，但唔好再當我係小朋友，唔好再控制我，得唔得？

貼文一出，即掀起熱議，網民勸他找社工傾傾，不要屈埋屈到病，「你需要社工，去威記排精神科」、「人這一生，開心也是過，傷心也要過向前看，不要回頭望，願你有一個美好的明天」，也有網民覺得樓主不懂反抗，「你唔係衰仔，未必會教得壞。躲喺阿媽髀隙，亦未必會學得乖。在校時，我會搵老師、社工協助，搵埋屋人調解吓。將來有幾多知己，肯定是在求學時培植出來。」

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責任編輯︰王明芳