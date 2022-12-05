【凍齡女神】「黑色餅乾」 相隔20年再合體演出　47歲徐若瑄零變化令人驚嘆

▲ 「黑色餅乾」 相隔20年再合體演出，47歲徐若瑄零變化令人驚嘆。

47歲台灣女星徐若瑄（Vivian）於90年代，曾活躍於日本，並與與日本男星天山及南原清隆合組「黑色餅乾」BLACK BISCUITS 。組合於1999年解散，雖然已經事隔20年，但為配合日本電視台特備音樂節目，3人近日竟再度合體演出，並重現當年經典造型。只見螢光幕上的徐若瑄依然狀態甚佳，不但肌膚皙白水潤，身型亦與當年無異，令不才粉絲均直呼「根本沒變（老）」，並跪求教凍齡保養方法。

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以「復活一夜限定」作招徠的「黑色餅乾」於昨日（4日）電視台特別節目《Best Artist 2022》現場演出，期間徐若瑄重現當年組合的經典造型，以「菠蘿頭」髮型配一身鮮橙色打扮打頭陣，獻唱經典歌曲《STAMINA》及《Timing》，帶領在場觀眾陷入滿滿的回憶。不少網民及粉絲均驚嘆，儘管已經20多年，但台上蹦跳的徐若瑄卻仍是一副青春模樣，完全零變化。徐若瑄其後亦在社交媒體上傳BLACK BISCUITS的合照，並稱(3日)是他們在日本出道25周年紀念日。

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事實上，素有女神之稱的徐若瑄，即使已是一子之母，但多年來卻從未走樣，可見年屆47歲的她對保養自有一番心得。大家如想仿傚，可以參考其以下4大凍齡心得:

保養秘技1：重視保濕

徐若瑄透露自己非常重視保濕，因此一有空便會根據當天肌膚狀況而敷用相應修護的面膜，如保濕、深層清潔等，她又指自己不會選擇質地太濃、不好推開及有防腐劑的護膚品。

保養秘技2：每天喝大量水

徐若瑄經常要飛往不同國家工幹，由於機艙乾燥，加上各地有溫差，肌膚容易出現缺水問題，因此她每天都喝大量水，由內到外補水，維持肌膚水分，同時有助促進新陳代謝。

保養秘技3：勤按摩保持V臉

徐若瑄非常著重臉部保養，為了防止肌膚鬆弛和下垂，她除了勤搽抗衰老精華，更會配合按摩棒一併使用，達至小顏及「V」煞臉效果。

保養秘技4：節制飲食

徐若瑄表示飲食主要以多攝取蛋白質為主，秉持減醣飲食的精神少吃澱粉和糖份攝取；吃飯順序亦很講究，她表示自己儘量多吃菜和肉，澱粉最後吃，最重要的是要咀嚼久一點，才能增加飽肚感！

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責任編輯：羅嘉欣