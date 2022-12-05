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【商場優惠】信和S⁺ REWARDS推出全新 FOODIE⁺計劃　頭炮抽獎最高贏3萬蚊現金券

休閒消費 12:57 2022/12/05

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

S⁺ REWARDS推出全新FOODIE⁺計劃，頭炮的抽獎活動可贏取高達10倍S現金券。（商場提供）

信和集團商場的獎賞計劃 S⁺ REWARDS最近推出全新FOODIE⁺專區，會搜羅旗下商場商戶的美饌佳餚、特色餐饗體驗及餐飲優惠券，為會員提供更豐富及更優惠的聚會用餐選擇。

由即日起，S⁺ REWARDS會員可以於手機App新增的FOODIE⁺頁面內查看餐飲禮遇，更可以全新分類功能選擇心水餐廳，快速查看優惠。FOODIE⁺亦會不定期推出限時熱賣，會員可憑 5 折點數換領激抵餐飲禮遇。

可換領尖沙咀中心開篷巴士夜遊尖東聖誕燈飾之旅。（商場提供）

當中包括換領位於銅鑼灣信和廣場，全港首間榮獲米芝蓮綠星的1星餐廳Roganic Hong Kong一位難求的特別晚宴二人套餐（價值$6,336），以及換領尖沙咀中心 PABLO精選飲品一杯，連開篷巴士夜遊尖東聖誕燈飾之旅。

而為慶祝FOODIE⁺計劃正式登陸S⁺ REWARDS，信和集團8大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及信和廣場，會推出「FOODIE⁺ 密密食．贏大獎」抽獎活動，由即日起至2023年1月31日期間分兩階段進行。顧客於場內指定食肆累積消費滿$1,000並成功登記，即可參加抽獎，贏取高達10倍S 現金券。

記者︰黃依情

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