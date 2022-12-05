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【無良子女】不孝子偕妻兒強佔居所　7旬父母被迫住老人院決告上法庭

育兒經 14:09 2022/12/05

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有不孝子偕妻兒強佔7旬父母居所，兩老被迫住老人院。

子女即使沒能力供養父母，至少也不應剝奪老人的資產。內地一對年老夫婦早年已將兩個物業分給兒子，可是兒子仍處心積慮，偕妻兒強佔父母的居所，迫使二人入住老人院。最終兩老決定大義滅親，將兒子告上法庭。

兒子欲侵佔父母居所

綜合內地傳媒報道，浙江嘉興一對郭姓夫婦已年屆七旬，他們早於2005年與獨生子簽訂 《家庭房產分戶協議書》，將他們名下的三套房屋分配妥當，其中兩套房屋歸兒子所有，另外一套則留給郭氏夫婦自住。

之後兒子將其中一套房屋賣出，留下一套房屋供一家三口居住。另一方面，郭氏夫婦將自己原有的房屋出售，購入一套較適合長者居住的住所。不過，在分配房產後的17年，今年4月兒子、新抱帶著孫兒在沒有知會下，擅自搬進兩老的新居，藉詞為了方便照顧兩老，實則另有所圖。

法庭判決7日內搬走

郭氏夫婦的生活大受影響，曾多次要求兒子一家搬走，可是他們賴死不走，雙方為此爭執不斷。當地居民委員會及警方亦曾為他們調解，但也不得要領。兩老不勝其煩，只好暫居老人院。

最終他們決定向當地法院提出起訴，要求兒子搬出其居所，並賠償佔有使用費及夫妻在老人院居住期間的費用。法庭認為，兒子一家三口的行為屬於非法侵佔，裁定他們在判決生效後7日內搬離涉案房屋，向父母歸還房屋，並賠償佔有使用費。

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責任編輯︰王明芳

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