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【輟學創業】19歲創業被譽「下一位喬布斯」　女CEO靠簡易設計軟件成億萬富豪

尖子教室 14:53 2022/12/05

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Melanie希望人人都可以當設計者。

不少學生做報告、家長做仔女Portfolio都對排版設計非常頭痕，而Canva是其中一個深受歡迎的免費軟件，幫助很多人解決「設計需求」。Canva是科技領域中少有由女性創立的大型企業，創辦人Melanie Perkins是目前澳洲最富有的女企業家之一，她萌生創業念頭時只有19歲，為了實現夢想於大學中途輟學，如今Canva創立不足10年用戶已突破1億，估值逾400億美元（約3100億港元）。

Melanie Perkins是目前澳洲最富有的女企業家之一。（Twitter圖片）

現年35歲的Canva創辦人Melanie Perkins，在2022年入選《福布斯》「30位30歲以下精英榜」及「最具影響力商界女性」，她擁有約18%Canva股份，目前身家65億美元（約505億港元），在澳洲富豪榜排行第9，是澳洲最年輕的億萬富翁之一，更被矽谷投資者譽為「下一個Steve Jobs」。

1988年出生於澳洲珀斯的Melanie，從小就對經營非常有興趣，14歲那年，她織了一些頸巾放到店舖寄賣，這段經歷令她感受到建立自己事業的自由和興奮，也讓她之後敢做更大的嘗試。

Melanie在西澳大學（University of Western Australia）修讀大眾傳播，上設計課時，她發現使用的軟件都很複離，很多同學要花一個學期才能弄懂每個按鈕的位置和功能。而她在當平面設計私人補習時，她亦發現不少學生對於學習PhotoShop感到困難，令她萌生創立一款簡易設計軟件的念頭。

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大學輟學創業

她在19歲那年從大學輟學，與當時的男友、現時的丈夫Cliff Obrecht一同創立了Canva的前身—「Fusion Books」，專門做校刊設計，他們向親友們借錢作創業基金，然後找人撰寫程式。在第一年他們接到16間學校的生意，其後發展至多達300間學校，快速變成一間有穩定獲利的公司。

不過，Melanie沒有因而停步，她反思自己創業的初衷，就是讓人人都可以不用再為設計而煩惱，期望「人人都可以當設計者」。2011年，Melanie在一場創業頒獎禮中，結識了著名投資人戴偉平（Bill Tai），她向Bill Tai闡述自己的想法，雖然對方沒有即時投資，卻邀請她到矽谷參加投資人聚會。

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尋找投資者及技術團隊

Melanie在聚會中認識了Google Maps聯合創辦人Lars Rasmussen，兩人一見如故，認為未來所有出版和設計的需求，都會被整合成一個工具。在Lars的協助下，Melanie終於組成自己的技術團隊，當中包括曾於Google任職的Cameron Adams及Dave Hearnden，兩人後來分別成為Canva的共同創辦人及公司的技術長。

組成團隊後，Melanie開始尋找投資者，可惜她在長達3年間吃了過百次閉門羹，沒有人願意投資，但她沒有放棄，靠著一步步重新檢視和調整，讓不同投資者感受到誠意和信心，進而決定投資。最終Canva的種子輪募資，竟超過原定的150萬美元（約1165萬港元）。有人才和資金，Melanie馬上投入開發產品，花了整整一年時間，Canva平台終於在2013年8月上線。

由於Melanie希望平台可以讓每個人都能設計，因此所有人都能免費使用完整功能，而且沒有浮水印和廣告，只有額外的字型和圖片才會收費。不少公司受疫情影響都紛紛裁員，甚至結業，但Canva的業績卻蒸蒸日上，直至2021年Canva最新一輪融資，被估值為400億美元，目前用戶已突破1億，TikTok、Google、Amazon等大型科技公司也是其用戶。

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責任編輯︰王明芳

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