【潮濕霉菌】 移英港男咳足兩個月　誤以為中新冠妻驚揭是霉菌作祟

▲ 移英港男誤以為中新冠咳足兩個月，妻子發現原來是霉菌作祟。

本港一對夫婦近年移民英國，豈料新屋入伙兩個月，丈夫便「幾乎咳足2個月」。起初一度以為丈夫是感染了新冠肺炎而致，直至妻子打掃家居時，才赫然發現衣櫃背全是霉菌，丈夫的不適亦是因此而起。

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一名網民於Facebook群組「英國香港人生活交流區」上分享，他們是一對移民至英國的港人夫婦。他們在英國的新居入伙兩個月，「老公幾乎咳足兩個月」。起初他們以為丈夫是患上了新冠肺炎或是普通流感，故亦不以為然。

但一次事主打掃家中時便發現，家中的衣櫃背部亦佈滿霉菌，從而揭發丈夫久咳不癒的「真相」。由事主所上傳至群組的圖片可見，櫃背出現一團團呈綠色及黑色的霉菌，發霉情況嚴重，佈滿了整個櫃背。

事主不禁於群組上分享指，

西倫敦真喺好潮濕，日日濕度都85%起跳。

更指她會發現櫃背發霉情況是源於初起見窗邊出現滴水，但當時亦沒有想過情況會如此嚴重。及後牆角驚現霉菌，她表示「先知大件事」。

事主更續指，她知道西倫敦的天氣相當潮濕，但想不到打開抽濕機僅僅6小時便已抽出3公升的水。好形容情況「真喺好濕好誇張」。她亦表示未來會噴除霉及防霉噴劑，並長開抽濕機，望能解決潮濕問題及杜絕霉菌。

牆身發霉如何處理？

裝修學院校長Simon就曾接受TOPick訪問，分享了兩個防霉方法，特別針對洗手間和廚房，以及發霉牆壁等家中濕氣重的地方。

除霉劑+玻璃膠

坊間有些除霉劑專門針對洗手盆、浴缸等邊位的玻璃膠，噴一噴基本上可清走霉根。如情況太嚴重，Simon建議先剷走舊的玻璃膠，然後消毒，再重新鋪上玻璃膠。

防霉水

如對付發霉牆壁，可使用牆身專用的防霉水，只要在有霉菌的牆身直接噴上，再抹走，最後髹上油漆便可。

而好師傳裝修平台創辦人WOODY亦曾受訪，建議4個方式預防霉菌出現：

選用防菌防霉的油漆，減低牆身發霉機會。

關冷氣後忌立即開窗，否則會令水蒸氣入牆，令牆身易發霉，應待室內氣溫降至與室外相約才開窗。

沖涼後忌打開浴室門，不少人以為開門可加快吹乾地面，卻易令廁所門外的牆發霉。

有需要時宜用抽濕機保持乾爽，惟坊間不少抽濕機只夠一房間所用，或需多於一部。

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責任編輯：羅嘉欣