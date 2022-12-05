【離婚風波】大S經理人控「逃漏稅」　張蘭反擊宣戰再爆家醜

▲ 連日來罵戰不絕。

台灣女星徐熙媛（大S）連日來與前夫汪小菲隔空罵戰，日前大S踢爆前夫汪小菲買樓沒給錢及借錢不還等，汪小菲隨即反擊上載信用卡使用紀錄，聲稱大S離婚後仍繼續使用其信用卡，罵戰不絕！

不過汪小菲反擊上載信用卡使用紀錄時，卻被網民發現兩大漏洞，隨時違法。

其中，他疑將在內地賣畫的2億多（台幣）款項匯到大S台灣的帳戶中，若屬實即違反國家外匯局規定的每年換匯額度上限，意味將涉嫌「非法換匯」，加上汪小菲有「從公司資金支付個人房貸」之嫌，或會「涉嫌偷逃稅」。

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張蘭不滿被控 要求大S的經理人與對質

向來愛錫兒子汪小菲的張蘭當然都有加入戰團，除在直播中連番追擊大S，先提及大S住的房子是汪小菲所購，又自爆被大S寄了兩封律師信令她非常心寒，更不斷爆料波及大S身邊親人。

而大S的經理人則否認有發過律師信，斥張蘭每日說謊和造謠，叫張蘭做人要有底線，不要再消費前媳婦。在回應中亦提及「要不請張蘭女士也好好解釋一下逃漏稅跟國籍的事情？」

此舉又再觸動張蘭神經，她不滿被控「逃漏稅」，要求大S經理人晒出合約來對質，還指大小S兩姐妹在「割韭菜」。

張蘭稱：「您開支誰給您開，您簽的跟我們大陸，這十幾年也沒少割我們韭菜對吧，您代表大小（S）一起來，算了算也有不少個億了。那您在我們大陸的合同，您給我們納了多少稅，對吧，我們就不多說了。」

▲ 張蘭加入戰團不斷罵戰。

再爆大S涉重婚之嫌

隨後，張蘭怒轟大S心機重，竟然出示的借據和匯款明細，更指當初大S與汪小菲在中國民政局領證，至今仍未去民政局辦理離婚，因而指控大S與具俊曄有涉及重婚嫌疑。

而且，他為愛子汪小菲連日所受的指責感心痛，指他不是「媽寶男」，外界對其的評價不公，事實上汪小菲是善良、有智慧的男孩:

「第一，汪小菲是中國公民，第二，他們結婚是在北京民政局，現在還沒有去民政局取消這個婚姻，再次結婚應該是屬於重婚，在我們中國法律下啊，所以我們要組織中國的專家律師團，以前呢，都是灣灣（台灣）的，我們中國律師沒有請一個，這個是大錯特錯的，因為此事，很多人都覺得你應該放手了，其實小菲我早就放手了，你們對他的評價太不公了，他不是一個媽寶男，他非常的善良有智慧，他是非常有社會責任，家庭責任的，怎麼說呢，700多次往返，隔離10次，然後一家人來北京待不到3天。」

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