【輕‧功劇透】第1集劇情預告　十一為讓繆妙償願密謀「再飛一次」

▲ 《輕‧功》

TVB劇《輕‧功》由黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱敏瀚、朱晨麗、鄭俊弘、韋家雄、歐瑞偉、鄭子誠、王綺琴、寶珮如、楊卓娜參演。

故事講前武師洪十一（黎耀祥飾）與一眾前電影從業員兼好友鍾志威（韋家雄飾）、方芯（王綺琴飾）、李世舫（鄭子誠飾）、吳錦賢（歐瑞偉飾）聚首，為十一的亡妻繆妙（龔慈恩飾）辦回顧展，勾起昔日往事，眾人還重組拍攝當年已創作好的《輕功》劇本。

十一的子女洪翊嵐（蔣祖曼飾）、洪翊風（朱敏瀚飾）也於此時返回老家與父親同住，背後卻各有隱瞞……

第1集（5/12）

曾紅極一時的著名武打女星繆妙息影下嫁武師洪十一，二人婚姻美滿更誕下一對子女— 洪翊嵐和洪翊風。

繆妙近年身體欠佳，不時進出醫院，翊嵐常因父母百厭而感氣結。

洪氏夫婦身邊還有一班前電影從業員同事兼鄰居，友情深厚。

十一為讓繆妙一償心願，聯同好友們密謀「再飛一次」，原來十一和繆妙當年在片場一跳定情……

再飛大計被翊嵐破壞，十一因而和她鬧翻。

眾好友對於未能為繆妙圓夢亦感失望，千方百計想為她再盡點心意……

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