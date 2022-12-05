【將軍澳綫壞車】議員：第4條建將油隧道或再擠塞　應考慮由將軍澳駁到小西灣或沙田

▲ 地鐵故障。 ( 梁偉榮攝)

港鐵將軍澳綫早上繁忙時間發生列車故障，調景嶺至康城站及寶琳站暫停服務，大批乘客要行隧道疏散，有乘客指車卡接駁位異常。港鐵到中午移走出事列車，服務陸續恢復正常。詳情即看【下一頁】

九龍東立法會議員顏汶羽今日（5日）表示，將軍澳居民需要更多交通選擇，現時港鐵將軍澳綫載客率逼爆，政府應該要考慮善用高架無軌捷運系統，連接將軍澳、油塘及啟德地區。

顏汶羽在社交平台指，現時將軍澳前往九龍已有3條路，分別為寶琳北路、將軍澳隧道及將藍隧道，並指將藍隧道及將軍澳隧道免收費目的是疏導油塘同啟田道迴旋處擠塞，若再興建將油隧道可能會再出現擠塞情況。他指，第4條隧道應思考目的地及如何接駁，例如可否由137區接駁到小西灣，甚至考慮由將軍澳連接到沙田方向的新界東北地區。

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責任編輯：余思嵐