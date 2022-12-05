【中年好聲音】紅斑狼瘡患者獲家人支持追夢　靚聲媽媽：好想鼓勵長期病患嘅朋友

▲ TVB歌唱真人騷《中年好聲音》的參賽者梁德欣背後有段感人故事。

由車婉婉擔任主持的TVB歌唱真人騷《中年好聲音》，找來Maria Cordero（肥媽）、張佳添、伍仲衡、林志美、周國豐擔任評審團。

昨晚（4日）播出的一集有何博文、林鉫徫及支嚳儀奪得5盞燈滿的成績，而患有紅斑狼瘡症的全職媽媽梁德欣不但擁有一把靚聲，其故事亦相當感人，獲不少觀眾送上支持。

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林鉫徫獻唱《命硬》

《中年好聲音》昨晚繼續進行第一回合盲選比賽，是集再有13人直接晉級50強，當中再有3人奪得5盞燈滿成績，分別是何博文、林鉫徫及支嚳儀。

現年38歲的林鉫徫是一位歌唱老師，惟她的中性打扮受盡不少冷言冷語，她說：「有啲家長要求老師一定要長頭髮同着裙，咁佢先會畀小朋友跟呢個老師學，我自己有啲深深不忿，希望透過呢個節目為自己平反，其實唱歌係一個興趣，無關外形同性別事！」

鉫徫大晒靚聲獻唱《命硬》，成功俘虜評審獲得五盞燈，肥媽大讚：「佢一開聲我就覺得好有感情。」而鉫徫唱功了得之餘，亦都相當玩得，她自爆自小便扮聲唱歌，當中最鍾意扮王傑，她更即場以王傑腔唱出《誰明浪子心》，模仿得維妙維肖。

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支嚳儀挑戰高難度

至於36歲的支嚳儀是一位自助烘焙店東主，不少網友大讚她人靚聲甜，成功搶Fo。原來嚳儀自小便想加入娛樂圈，她在節目中透露：「以前媽咪一路反對我入行，但係我依家結咗婚生咗仔，仲創咗業做老闆，佢唔會唔畀我玩喇，Yeah！」媽當日亦有到場為愛女打氣。

支嚳儀挑戰高難度獻唱《假如》，最終獲得5燈爆分成績，伍仲衡說：「你應該少唱廣東歌，要研究多啲點唱，唱廣東歌一啲都唔容易，但我都畀燈你，我覺得你嘅Potential係無限。」

▲ （TVB提供）

梁德欣鼓勵病友

現年44歲的梁德欣，背後的故事亦相當感人。身為全職媽媽的梁德欣是一位紅斑狼瘡症患者，多年來隨時都要出入醫院，更服用了十年類固醇，今次比賽獲得家人全力支持，她說：「好想鼓勵長期病患嘅朋友、病友同埋媽媽們，我哋都可以勇敢追夢，活得好精彩！」

德欣獻唱《小天使》送給媽媽，皆因媽媽為了她專誠學習中醫，肥媽鼓勵她說：「呢個世界係好公平，點解個天會畀個病你？因為個天覺得你承受得到，或者係因為學你話齋，好少同佢（媽媽）講多謝你、好愛你，我哋成日覺得家人嘅愛係必然，但你可唔可以同佢講聲I love you啫，只要你得閒打畀媽媽講聲I love you，咁就得架喇！」

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