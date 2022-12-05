【暴動判囚】涉磚頭擲破警署玻璃　24歲男生認暴動判囚32個月

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2019年8月將軍澳有反修例遊行，傍晚起逾百名示威者在將軍澳警署外聚集，並向警署投擲雜物等。24歲學生涉用磚頭擲破警署1塊玻璃，今（5日）於區域法院承認暴動罪，求情指被告出生不久便進行切除部分腸道手術，每隔2小時便要如廁。法官判刑指，被告擲磚屬積極參與暴動，但考慮到被告有悔意和初犯，以及其特殊身體狀況，判監32個月，另須賠償3,000元予政府。

被告譚嘉強（24歲）承認於2019年8月5日，在將軍澳警署外的欣景路連同其他人參與暴動，以及無合理辯解而損壞屬於警務處的玻璃窗。

辯方求情指，被告在出生2周後便進行了大手術切除部分腸道，每隔2小時便要如廁，未試過連續睡多於2小時。此外被告父母身患重病，父親的其中1隻腳被切除，行動不便，被告胞姊是家庭經濟支柱。代表律師又指，雖然控方沒申請賠償令，但被告願意賠償3,000元作維修費。

法官姚勳智判刑時指，暴動參與人數多，有人用鐵枝、剪刀等硬物進行破壞，並向警署擲磚。示威者的暴力程度高及針對警署，雖然案中沒有造成傷亡，但警署的維修費達10數萬元，事件亦影響警民關係。

法官指被告並非領導者，但其擲磚行為反映他積極參與暴動，考慮到被告有悔意和初犯，以及被告特殊的身體狀況，判監32個月。

案情指，案發日下午約5時45分起，數百名示威者在將軍澳警署正門外聚集，有人向警署投擲雞蛋等雜物。直至翌日凌晨1時許，200至300名示威者繼續包圍警署及佔據對出的行人路及馬路。有示威者辱罵警員，有人用鐵枝、剪刀等硬物破壞警署入口的鐵閘，亦有人用大型彈叉向警署發射硬物等，導致警署外牆有多塊玻璃被擊碎。

有警員目擊被告在行車路上向警署擲磚，擊碎了警署外牆1塊約0.5米高乘1米闊的玻璃。被告及其他示威者在防暴警湧至時四散，並把磚頭、口罩及手套丢在路邊，但被尾隨的警員在其住所大堂將他拘捕。

另有片段拍得被告曾在警署外徘徊，當時戴着手套及口罩，亦手持長遮。

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記者：陳曉欣