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【TOPick 靚太安樂窩】睇片答問題送 RMK 2022 節日系列套裝(價值$1,590)(9份)

會員專區 16:28 2022/12/05

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

今集《靚太安樂窩》為你介紹 RMK 2022 節日系列套裝(價值$1,590)。睇片再玩遊戲答問題, 即有機會獲以上禮品。

【TOPick靚太安樂窩】
播放時段：每周二晚上9時
播放頻道：TOPick家庭台
節目名稱：靚太安樂窩
收看方法：
1. 開啟hket App, 最底Menu Bar 點選「TV」
2. 右上角點選「節目分類」- 家庭台>>靚太安樂窩

【遊戲玩法】：
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3. 睇片答問題(問題在影片內)(遊戲表格在hket App內) (步驟如下)

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

條款及細則
截止日期：12月19日(星期一)(23:59)
公佈得獎：12月21日(星期三)
得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
只限TOPick會員參加，每人只限登記一次
新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案
如有任何爭議，香港經濟日報集團【TOPick新聞】保留一切最終決定權。 

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