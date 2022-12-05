【百萬同居計劃劇透】第2集劇情預告　燈仔為巨額獎金接受同居計劃

ViuTV劇《百萬同居計劃》由教主盧瀚霆 (Anson Lo)、徐㴓喬 (Asha)、魏浚笙 (Jeffrey)、黃德斌、簡慕華、練美娟、鄧麗英等參演。第1集劇情講到霍姐突然向燈仔提出半年賺取一百萬的特別工作邀請。

【百萬同居計劃】教主Anson Lo著重家中私人空間 Jer落力拍劇致撞瘀膝蓋

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第2集（6/12）

燈仔以為霍姐請自己做PTBF，心大心細，最終決定盛裝赴約。

燈仔到達大宅準備「上班」，卻率先見到蕭遙，隨即打扮奇特的女子飛機 、阿包亦先後到達。

大宅的管家易先生向4人遞上一份合約，眾人恍然這份工作叫「百萬同居計劃」。

眾人商議過後，雖然半信半疑，但為了巨額獎金，決定簽約參加。



4人正式展開同居計劃，可是一開始已發現事實並非想像中美好。

大宅裡不但伙食極差，而且怪異家規極多，一不小心便落得扣錢收場。

蕭遙欺騙蕭太說自己去做保安，蕭太不知就裡，出招威逼蕭遙休息，令蕭遙苦不堪言⋯⋯

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