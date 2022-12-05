【聖誕2022】朗豪坊迪士尼與彼思 Fluffy Festival　低至7折優惠+跨年大抽獎贏PS5

▲ 迪士尼與彼思Fluffy Festival，聖誕彈入朗豪坊。（商場提供）

今個冬天，8大迪士尼與彼思人氣動畫角色包括《怪獸公司》的毛毛及阿拱、《反斗奇兵》的勞蘇、阿得與賓尼及獨角獸牛油仔、《玩轉腦朋友》乒乓，以及《熊抱青春記》由美玲變身的巨型小熊貓，會化身QQ毛毛球帶大家走進朗豪坊暖笠笠的「迪士尼與彼思 ── Fluffy Festival」。

場內有多個打卡位，最具代表性當然是全港首次登場的6米高Fluffy Festival毛毛球聖誕樹，還有Bling Bling跳躍大道、Chill夢幻打卡牆及冬日Fluffy Festival主場入口等，是必到的夢幻打卡點。

▲ Chill Fluffy期間限定店（商場提供）

現場還設有Chill Fluffy期間限定店，首賣近300款迪士尼Fluffy系列新產品。潮流服飾品牌CATALOG亦推出Pixar Fluffy Collection秋冬服飾及寵物用品，以《怪獸公司》及《反斗奇兵》的毛茸茸角色為主題。由即日起，憑任何限定店即日機印消費單據，即可於CATALOG購買Pixar Fluffy Collection系列產品可享85折。

此外，LP CLUB會員可由即日起至2月5日，以6,000積分於朗豪坊手機App內換領《怪獸公司》毛毛及《熊抱青春記》小熊貓的毛毛球發光頭箍。

會員以電子支付工具於場內單一消費滿$500，於朗豪坊手機App內登記消費，成功批核即可參加跨年激玩大抽獎一次，有超過20,000份獎品及禮券，包括大熱SONY Playstation 5主機及SONY ZV-E10L相機連鏡頭等。

記者︰黃依情