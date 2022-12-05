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【將藍隧道】將軍澳隧道周日起將豁免收費　駕駛者可直接駛過原收費廣場

社會 15:14 2022/12/05

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(新聞處提供)

運輸署今日(5日)提醒市民，將軍澳藍田隧道(將藍隧道)定於下周日(11日)早上8時通車，同日零時零分起將軍澳隧道會豁免收費。屆時使用將軍澳隧道的駕駛人士，可直接駛過將軍澳隧道原收費廣場，無須停車繳費。將軍澳隧道原收費廣場一帶也將繼續進行道路工程，包括移除收費設施及簷篷等，而臨時交通措施會因應工地範圍而分階段作出調整，並預留足夠行車線，供車輛駛過收費廣場一帶。

署方指出，駕駛人士需留意，將軍澳隧道收費廣場一帶會在本周六(10日)晚上約10時開始，分階段進行相關工程，包括封閉部分行車線以關閉收費亭等收費設施，以及更改交通標誌和道路標記等。期間，將軍澳隧道收費廣場一帶將設置臨時行車線及維持每小時50公里的車速限制，現場亦會加設交通標誌及道路標記，指示駕駛人士。

發言人表示，預計將軍澳隧道的交通屆時會非常擠塞，市民應盡量使用公共交通工具，及考慮乘搭鐵路往返九龍及將軍澳。駕駛人士應預留充裕時間，考慮使用其他道路，保持忍讓及遵從在場職員指示。

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責任編輯：余思嵐

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