【將軍澳綫壞車】民主黨到港鐵總部抗議表達強烈不滿　要求盡快交代事故原因

▲ 民主黨到港鐵總部抗議表達強烈不滿，要求盡快交代事故原因。（民主黨提供）

港鐵將軍澳綫今日（5日）早上繁忙時間發生列車故障，調景嶺至康城站及寶琳站暫停服務，大批乘客要行隧道疏散，有乘客指車卡接駁位異常。港鐵到中午移走出事列車，服務陸續恢復正常（詳情即看【下一頁】）。民主黨到港鐵總部抗議其嚴重故障頻生及應變不力，對港鐵表達強烈不滿，認為近年港鐵連番出現嚴重意外，揭示港鐵在鐵路營運、維修保養及危機處理的方面出現重大的缺失。

民主黨指，港鐵有責任保持鐵路服務穩定，減少事故頻率，保障乘客人身安全。民主黨沙田區議會副主席冼卓嵐要求港鐵盡快交代今次事故原因，並全面檢查所有列車涉事的機組零件，防止事故再次發生。

民主黨沙田區議員周曉嵐表示，每次港鐵出現重大事故，港鐵管理層都會向市民鞠躬致歉並強調加強維修保養頻率並承諾同類事件不會再次發生，但是嚴重事故屢次出現。

令人質疑港鐵的車務管理和工程維護是否出現結構性問題，以致難以全面防止嚴重事故發生。

對於有大批乘客需要行隧道疏散，民主黨大埔社區主任范樂生認為，就最近的港鐵事故的疏導乘客方案，反映其安排未能有效發揮成效。要求港鐵為各個港鐵站制定相關疏導乘客方案，並定期為車站進行事故演習，模擬車站在運作過程出現事故並需進行疏散，以加強車站職員的緊急應變能力。

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責任編輯：李榮忠