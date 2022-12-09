【新興運動】乒乓球運動員創辦滑板學校 冀培育港青先學輸後學贏  

▲ 徐顥宸(右一)認為在合適的場地練習是很重要。

滑板運動由街頭走進主流運動行列，將於2024年成為巴黎奧運會的比賽項目。對於這項新興運動，前乒乓球國家級運動員徐顥宸創立滑板學校，期望培養香港青少年成為專業的滑板運動員。

有見年輕人在街頭玩滑板，捷斯滑板會創辦人徐顥宸認為較為危險，如能在合適的場地練習便很重要，於是創立室內滑板運動場，冀能把這項街頭運動帶進符合國際標準的室內滑板場地。

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邀請中小學生參與滑板體驗課

捷斯滑板會與中國香港滑板總會合作贊助本港中小學生及非政府機構(NGO)，到捷斯滑板會參加滑板免費體驗活動，至今經已有超過4間學校150位學生參與體驗活動;目標於今年12月至明年2月期間，向30間學校提供體驗名額，並將會向本港中小學發出邀請函，另外，在明年將會舉辦兩項全港滑板比賽。

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此外，徐顥宸創辦滑板學校的目的，除了培養香港青少年成為專業的滑板運動員之外，並源於他的女兒。由於大女兒在街頭首次見到有人踏滑板時，便感到很酷並可以滑板代步，於是主動提出想學踏滑板，而作為爸爸的徐顥宸視之為難能可貴。

因為大女兒所學的課外活動全都是家長安排，並非她所自願想學:「自已是運動員，發現女兒喜歡的運動，當然很想支持她們。」大女兒經已學習滑板大約兩年，表現不負這位運動員爸爸所望，徐顥宸評價她的基礎紥實，有潛力。

乒乓球和滑板運動均具挫折教育性質

徐顥宸是前乒乓球國家級運動員，但他認為由乒乓球運動轉至滑板運動，兩者有同通之處，同樣是個人技巧性的運動，都是一項「挫折教育」: 「在練習過程，往往要經歷多次失敗，所以要先學會輸才能贏，然後會意識到結果並不重要，在過程中建立自信心，成為勇於接受挑戰的人。」

由於徐顥宸兒時體弱，容易生病，父母期望他通過運動來提升體質，於是8歲開始學習打乒乓球，直至18歲退役，進入河南大學體育學院進修。2013年底，徐顥宸到深圳工作，曾經擔任乒乓球教練和在工程行業工作。

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記者: 殷鳳萍