【江澤民病逝】政府︰政總明早直播追悼大會　所有員工齊默哀3分鐘

▲ 江澤民追悼大會明日早上在政總直播。（資料圖片）

前國家主席江澤民病逝，追悼大會明日在北京舉行。在香港，政府總部明日早上會安排直播，所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動將延期或取消。

行政署署長盧世雄向常任秘書長及部門首長發公告，指示江澤民的悼念安排。其中，政府總部明早10時起，會直播在北京舉行的追悼大會，供行政會議成員和政府總部員工收看，他們將在會場一同進行3分鐘默哀。

公告提到，所有政府政策局及部門亦應在可行情況下，在其辦公大樓或辦公室作類似安排；而政策局及部門亦應鼓勵政府資助機構和相關業界機構及組織作相同安排。

公告亦建議，因提供緊急服務等情況外，所有政府人員應在追悼大會進行默哀時，在其辦公室或其座位，或由所屬政策局/部門安排的地方，同時進行3分鐘默哀；除正在執行緊急救援行動外，所有政府船隻在追悼大會進行默哀時，同時鳴笛3分鐘。

至於全港政府建築物和設施的國旗及區旗，以及部門或機構的旗幟，在明日繼續下半旗誌哀。

另外，所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動，如「幻彩詠香江」、香港繽紛冬日巡禮、啟德郵輪碼頭燈飾，應按情況安排延期或取消；學校畢業典禮、開幕禮等其他非慶祝活動，則可繼續舉行。

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責任編輯：關景騰