【財政狀況】陳茂波：本港第三季經濟再度惡化　籲市民置業需小心評估風險

▲ 陳茂波表示，本港第三季經濟表現再度惡化。（梁偉榮攝）

財政司司長陳茂波表示，受多個因素影響，本港第三季經濟表現再度惡化，預計本財政年度，將錄得高達1,000億元赤字。對於是否會再派發消費券，陳茂波稱，對意見持開放態度。

陳茂波今日（5日）出席財經事務委員會簡報香港整體經濟最新狀況。他表示，今年本地經濟表現疲弱，面對環球需求放緩、外圍環境轉弱的因素，本港第三季經濟表現再度惡化，GDP按年收縮4.5%，經季節性調整後下降2.6%，頭三季經濟表現按年收縮3.3%。

陳茂波表示，本個財政年度的財政狀況較預期差，估計會出現高達1000億元的赤字，遠高於預算案估算的563億元，財政儲備會進一步下降至約8千億元水平。他指，必須恪守審慎理財、量入為出、「應使則使」的公共理財原則。

勞工市場方面，陳茂波表示本港失業率由5.4%，下降至最新的3.8%，認為現時失業率偏低，不少行業較難請人，未必合適再推「保就業」計劃。又指預期未來數個月，失業率大幅下降空間未必很大。

樓市方面，陳茂波表示，今年7至10月平均成交量為3500宗，低於2017至2021的每月5200宗的平均成交量，而整體樓價由6月至10月下跌8%，由於按揭利率上升，市民置業負擔指數惡化至73%。因此呼籲市民應根據自身情況，小心評估風險。

選委界議員吳傑莊問及，政府會否調整「辣招」提振市場，陳稱希望可以審慎發展，不過他強調，未來3至4年的私人住宅落成量預計達9萬5千個單位，相信有助穩定市場發展。

至於聯繫匯率方面，有外國風險基金經理揚言沽空港元，陳茂波指，政府24小時跨市場監察港股和港匯市場，對風險有預警機制，看不到有對沖基金聯合沽空港元。他強調，聯繫匯率制度40年來行之有效，對金融和社會穩定非常重要，會全力捍衛，認爲毋須有任何檢討或改變。

另外，新一屆政府的首份《財政預算案》將於明年2月22日發表，市民關心明年政府是否會再派消費券，陳茂波則指出，有研究指消費券對提振經濟的作用相當有效，但涉及的公帑多，承諾會在預算案諮詢期密切留意市民意見。

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責任編輯：趙居逸