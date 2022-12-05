【情緒管理】受至親離世好同學移民打擊　15歲女情緒困擾𠝹手反遭媽媽苛責

▲ 有15歲少女情緒困擾𠝹手，反遭媽媽苛責。（《青春本我》劇照》

我毫不客氣地把這位媽媽罵得狗血淋頭，她過去只懂執着於女兒的學業成績，卻隻字沒跟我提及她的情緒問題，壓根兒沒有真正全面關心女兒，我跟她說，這叫失職。

當赫然發現女兒𠝹手時，她震驚之餘卻仍未大徹大悟，竟像瘋婦般追着女兒嚴厲責問。此刻媽媽喃喃道︰「我個女反問我係咪想迫死佢！」她說罷，眼淚滴湧而流。

我不忍心再責怪她了，輕輕拍着她的肩膊問︰「咁你細心想想，過去半年來，家裏有無乜嘢不尋常事發生？」即使女兒當真是患上抑鬱症，生活上也可能會揪出一些誘因來。

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首先，是女兒從小一起玩的兩個金蘭姊妹同學，今年都相繼移民去了。媽媽依稀記得，打從新學年開始以來，女兒經常慨歎寂寞孤單，在校變成了獨行俠。

對於十五歲女生來說，朋輩的扶持尤其重要，身邊頓失好友，足以讓她陷入低谷。

還有，大概一年前，婆婆因病去世了。女兒跟婆婆關係密切，小時候她是跟婆婆住的，八歲後爸媽才把她接回家去。可以想像，婆婆就等如是女兒的媽媽，婆婆離世，少女難以釋懷。

家裏的氣氛也不見得好，因疫情關係，丈夫本來擁有的三間舖，有兩間已結業，雖然未算經濟拮据，但資金確實緊張。夫妻因錢銀轇轕經常吵得激烈，你們以為躲在房裏的女兒是懵然不知情嗎？

也許這不是好年頭，大人細路都有可能被迫瘋。然而，一家人該以團隊精神，一起共勉抵抗逆境呢！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「是甚麼困擾女兒？」。

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