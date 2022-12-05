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【圈中暖爸】許紹雄未來女婿為高材生　科大碩士畢業曾取一級榮譽雙學位

娛樂 17:05 2022/12/05

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許紹雄未來女婿都係叻仔。

「Benz」許紹雄視愛女許惠菁 （Charmaine）掌上明珠，打本7百萬元給女兒於新加坡開cafe和餐廳，2年間已開3間店，可說是疫市奇葩。

早前Charmaine的餐廳跟香港品牌合作推出菜式，許紹雄這位廿四孝爹地陪女兒返港外，更邀請一班圈好友試愛女手藝，包括黃子華、佘詩曼等。

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【星二代】愛女許惠菁明年出嫁預告兩地擺酒　傳許紹雄送4千呎獨立屋作新婚禮物

許紹雄榮升外父

Charmaine除了事業出色外，愛情亦得意，去年獲新加坡男友Shane求婚，早前許紹雄透露囡囡將於明年年底出嫁，並會在香港、新加坡兩地輪流擺酒，禮金方面他也相當大方，只要求「禮金意思可以了」。

不過有指許紹雄為愛女斥資2300萬港元，在新加坡購入一間4000呎的獨立屋，作為Charmaine和Shane的新婚禮物，果然相當愛鍚女兒。

許紹雄愛女與未婚夫明年年底出嫁。

未婚夫為高材生

日前Charmaine網晒與Shane合照，見Shane穿上畢業袍，原來他碩士畢業，Charmaine以英文留言：「碩士課程一些也不容易，恭喜你，為你感到超級驕傲！」

據知，Shane剛從香港科技大學工業工程及決策分析學系（Industrial Engineering and Decision Analytics）碩士畢業。

而他之前的學位課程亦是在科大就讀，於2020年工商管理及工業工程商雙學位畢業，更是取得一級榮譽。

他除了為學霸外，過往更在銀行任職，絕對是金融才俊，加上他與Charmaine拍拖多年，二人愛得甜蜜，Shane亦不時現身在Charmaine的家庭聚會，一早已融入其家中，關係相當好，難怪「Benz」雄都放心讓女兒付託終生。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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