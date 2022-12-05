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【簡約公屋】何永賢否認簡約公屋造價貴選址遠　當局正另覓其他港九地段建屋

社會 16:44 2022/12/05

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房屋局局長何永賢。(資料圖片)

政府未來5年擬建3萬伙「簡約公屋」，選址元朗、上水及屯門，設計和建築工程費料達267.9億元，當局將於明年首季向立法會申請撥款。對於每個單位平均造價約89萬元，費用高昂，房屋局局長何永賢回應指，不應以整體造價計算，扣除「建築物外部成本」後，建築物本身總造價約200億元，每個單位造價約68萬元，與公屋單位約65萬元相若。

簡約公屋4個選址分別位於屯門青麟路第3A區、屯門欣寶路第54區、元朗攸壆路近錦繡花園及上水蓮塘尾。立法會房屋事務委員會今日(5日)討論相關事宜，議員鄭泳舜關注簡約公屋有時限性，但造價與傳統公屋相若，希望當局研究降低建造成本；田北辰則擔心簡約公屋選址新界，入住率偏低。何永賢稱，不應以整體造價計算每個單位成本，因為267.9億元當中有部分屬「建築物外部成本」，主要是簡約公屋佔地面積相對較一般過渡房屋大，亦需進行較多渠水工程，而建築物本身造價只約200億元。

她績指，以此推算每個低矮式的簡約公屋單位，造價約55萬元，與過渡房屋單位相若；其他樓層較高單位，考慮到風力、結構、地基等問題，每個單位造價約68萬元，與公屋65萬元相若。縱然簡約公屋有時限性，何永賢認為簡約公屋以組裝合成法興建，將來會研究有否其他用途。

何永賢補充，簡約公屋建築時間較傳統公屋短，單位數量亦較少，會影響建造效益和令造價相對高，除了公屋本身，項目設計亦有不少外部設施，因此有要申請一筆過撥款，並會研究安排接駁車來往方便居民火車站，當局亦正尋找其他選址，包括位於九龍和港島的地段，期望明年1月能公布位置。

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責任編輯：蘇文軒

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