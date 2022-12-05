【唐詩詠戀情】41歲唐詩詠疑成功脫單　 與商場高層經理撓到實合照慶生

視后唐詩詠（Natalie）有新戀情？現年41歲的唐詩詠雖然一度被封為「girlable」的「最佳女朋友」，可是自2017年與洪永城分手後，雖然緋聞不斷，但一直沒有一位正式公開的男朋友出現。

在今年9月宣布離開TVB的唐詩詠，即參與電影《臥底的退隱生活》、《爆裂點》，似乎把感情事放下全心投入事業搏殺。

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商場市場部任經理

Natalie主演台慶劇《超能使者》已在上周五大結局，不過已離巢的唐詩詠尚有一齣參演的TVB劇《隱形戰隊》未播出，而且她與大台及一班舊同事關係良好，仍然保持聯絡。

日前，唐詩詠便與好姊妹陳自瑤﹑蕭正楠和太太黃翠如﹑袁偉豪和太太張寶兒等為一位圈外男友人慶祝生日，而此人似「高版崔建邦」。

據悉這位壽星公叫Mr.Ma，他在大型商場的市場部任經理，而在多張慶生合照內，唐詩詠也是坐在男方旁邊黐到實，更親暱地撓實對方手臂合照，仿如女主人。

而她亦有在個人社交平台上載慶生照片，寫道：「Happy birthday to this kind-hearted nice guy」

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