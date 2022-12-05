【晚吹戀講嘢】港女曾遇男友一周偷食一次　女生報復式出軌惹血光之災

▲ 《晚吹戀講嘢》

由郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）主持的ViuTV兩性清談節目《晚吹戀講嘢》，早前（11月29日）播出一集以「偷食無罪」為題，25歲的Erena分享自己曾與「偷食專家」交往，後來她自己因不服氣，便與男方一樣出軌，浩南在節目中更忍大住因一件事而大罵Erena！

接受出軌

25歲的Erena是自由工作者，平日在社交平台分享的相片也十分性感。Erena在節目開首指自己一年偷食4至6次，而男友就一周「偷食」一次，而一星期有一天是早上才回家。Erena認為「偷食」是人之常情，「一個人就算幾靚，你對住佢三至五年，都會偷食，同埋精神上出軌都係偷食。」

Ashina認為Erena的價值觀有問題，「唔可以咁坦白話畀佢聽，其實我唔介意，你只要做得好睇，咁樣係唔OK。」

▲ Erena（節目截圖）

在蘭桂坊結識男友

Erena指當時在蘭桂坊結識男朋友，在尚未正式拍拖前，男方帶她到夜總會唱K，當中有一群男性朋友，又有數名女生陪酒。

Erena覺得委屈便繼而選擇離開，不過男方當時未有挽留她，只是後來發短訊問她是否已回到家中。主持認為男方是大男人，又認為印象分不好，兼且覺得二人難以發展成情侶。Erena又指男方很有本事、厚面皮，而身邊朋友也認為該男生是「樣衰」，但Erena堅稱自己不需要外表為先。

Erena對男方招架不說，「佢有自圓其說的能力，會講唔係自己想叫去夜總會，係朋友話要叫或者工作需要，其次係佢會喺我生日嗰陣，就算唔見面，佢都會送蛋糕俾我。」

「覺得偷食唔係最大問題」

接著，Erena說：「我覺得偷食唔係最大問題，如果佢願意去呃我。」她表示接受對方向她說謊，佢對方需要表達得好一些，「譬如我搵佢時，佢要畀我搵到，就算偷食都要聽電話」。

193指如果身在嘈吵的夜總會就難以致電回覆，Erena拋下一句「覆訊息囉。但要keep住覆。」

她透露在拍拖中期，因在性愛方面非常合拍，而繼續被對方吸引，不過男方依然有到夜總會玩樂。

▲ Erena（IG圖片）

為報復男友而出軌

二人一共交往兩年、同居一年半，幾乎是一星期出軌一次，對方在下班後（即大約晚上8時）就會直接關掉電話。主持認為男方不想她煩自己、「唔驚佢」。Erena認為對方「偷食」時也要付出，就是不斷地回覆Erena的電話、訊息。

對方為令Erena消氣，除了在「偷食」後與她做愛，又會把銀行戶口密碼給她。Erena表示至少知道男朋友到過哪些地方，其中有一次是5000元的酒店。

為了報復對方，Erena同樣選擇偷食，但男朋友一直也沒有發現Erena出軌，十分憤怒的她直接向男友展示自己與第三者的對話記錄。

男友因此動粗打Erena，同樣做曾的Erena也會反駁，「一路打，一路偷食」的二人繼續拍拖，成為一個習慣。

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Erena被男友用刀割傷

有次男友以為Erena再偷食，揮刀指向她並不小心割傷她。最終，被冤枉的Erena入醫院縫九針，可是對方就沒有就事件道歉。

最終，Erena與對方分手，她覺得自己不會再與這類人發展，認為要經歷這些事情才會清醒。她補充：「只要佢唔係失蹤同埋交代好，我係可以接受。而自己都試過郁手。」她希望未來男友可以照顧自己的情緒。

浩南爆seed

對於Erena的經歷，浩南大鬧：「其實你唔會接受佢偷食同解釋得好唔好，因為佢解釋完，但係解釋件事唔係你咁諗嘅話，你會覺得唔完美，不如就一開始唔會接受佢偷食，多嚿魚！」

▲ 浩南：「不如就一開始唔會接受佢偷食。」

Ashina都認為Erena根本是不能夠接受男朋友偷食，否則又怎會要求對方解釋，如果對方交代過後，事情也不如她所想般發展，其實她也真的不是可接受這件事。

浩南說：「首先你控制自己唔好偷食，咁你就接受到對方唔偷食。咁你點解唔可以sell自己唔會厭，好多人都可以一齊一世唔會厭」。

Erena回應指知道身邊朋友的經歷，所以就不相信愛情並是不婚主義。她說自己是一個麻煩的人，只要對方「應付」她就可以。

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