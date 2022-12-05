【出軌人妻】38歲妻出軌7次帶回家拍AV　 56歲富商夫崩潰離婚攤牌下場更淒慘

▲ 38歲越南女子，背夫出軌7次，仲帶返屋企拍AV。

馬來西亞有一名人妻，過去3年與7名男子有染，丈夫在妻子手機綁定的Google相簿，發現太太出軌，並曾帶男人回家上床自拍疑似「AV（成人色情影片）」的不雅片，令人夫崩潰要離婚，豈料妻子竟反咬丈夫家暴，並偷偷抱走18個月大的B仔不知去向。

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綜合外媒報道，馬來西亞一名56歲的華裔商人林勇隆，7年前在酒吧結識了來自越南的陪酒女子阮氏艷，2人相戀3個月便閃婚，而現年38歲的阮氏艷，曾經歷2段失敗的婚姻，並育有2子，林勇隆未有嫌棄，還幫忙照顧阮女的2名兒子。婚後2人於去年4月誕下小兒子林延生，而大兒子跟著他工作一陣子便回越南，結婚費用亦是這個後父埋單，如今也已離婚，至於次子則是由林勇隆安排在本地就學。

林勇隆把所有財產交予妻子打理，每個月給妻子1萬令吉（約1.7萬港元）的零用錢，並會替妻子償還每個月4,000令吉（約7,000港元）的債務，沒想到債務還清後，阮氏艷又提議未來要回越南養老，因此說服林勇隆簽署授權書，讓她負責在越南買地投資，還要求林勇隆支付繼子結婚所需費用，加加埋埋向他索取40萬令吉(約68萬港元)，如今林勇隆因早前看妻子手機綁定的Google相簿，發現妻子和多名男子有染，他憤然和阮氏艷攤牌離婚，未料對方竟將18個月大的兒子帶走，他只能向外界求助，期盼早日父子團圓。

不過另一邊廂的阮氏艷，竟在12月初開記者會，席上她反駁林勇隆所有指控，指林勇隆早已破產，這些年來都是她在資助對方，而且對方討不到錢，還會家暴她！

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責任編輯︰王明芳