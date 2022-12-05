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【刑事毀壞】涉破壞逾210座祖墳金塔狂徒終落網　疑犯竟為住豪宅揸名車埃及藉商人

社會 16:54 2022/12/05

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涉破壞逾210座祖墳金塔狂徒終落網，疑犯竟為住豪宅揸名車埃及藉商人。（曾秋文攝）

警方偵破一宗刑事毀壞案，拘捕1名家住豪宅區及駕駛名車的埃及藉男子。新界北總區重案組第二隊徐嘉頴總督察表示，本年4月至今，警方接獲15個郊區地方，超過210個屬於不同姓氏的祖墳金塔及3間寺廟內的6個神像被蓄意破壞，當中祖墳金塔案共13宗，包括打鼓嶺、落馬洲、元朗、屯門和大埔，西貢和大嶼山等地，另外在沙田、葵涌和筲箕灣，各有一間寺廟的神像被刻意打碎，經所有事主點算後，確定沒有任何財物損失。

警方翻看大量閉路電視後發現一名男子多次在案發現場出現，與案發時間吻合，遂鎖定目標男子，至昨日(4日)凌晨2時15分，重案組人員在尖沙咀拘捕該名38歲外籍男子，他報稱為鐘錶商人，持有本港身份證，但不諳中文及只能用英語溝通。

警方又在其駕駛之私家車內搜出犯案的工具，相信疑犯在同日凌晨曾到筲箕灣愛民街一間寺廟破壞神像，現正調查其犯案動機，包括其背景和精神狀態，初步已排除涉及私人恩怨或糾紛，或特別針對個別姓氏或寺廟犯案，並沒有盜竊成份，疑犯涉嫌「刑事毀壞」罪，現正被警方扣查。

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記者：曾秋文

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