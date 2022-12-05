【詐騙候判】涉訛稱經手處理保單騙佣金逾12萬　保險代理認罪保釋候判

▲ 保險代理涉騙佣金，今於九龍城裁判法院認罪候判。資料圖片

廉政公署調查貪污案件時，揭發26歲保險代理涉訛稱親自處理數份保單，詐騙保險公司佣金及獎金共逾12萬元。涉案保險代理今（5日）在九龍城裁判法院承認2項串謀詐騙罪，裁判官將案件押後至12月19日判刑，以待索取被告的社會服務令報告，被告准保釋候判。

被告黃秋蓥（26歲），案發時為富衛人壽保險(百慕達)有限公司前保險代理，今承認2項串謀詐騙罪名。

案情指，案發時被告是富衛保險代理，於2018年12月至2019年6月期間，被告經其電腦帳戶向富衛提交3份保單申請。富衛信納上述保單申請由被告經手處理，遂批准有關申請並向被告發放佣金逾7.5萬元及獎金約4.6萬元。

廉署早前接獲貪污投訴後展開調查，發現被告並沒有提交及經手處理上述保單申請，其中2份保單申請經被告電腦帳戶提交予富衛時，被告並不在香港。被告的電腦帳戶並非他操作，被告每月僅收取薪金約1,000元至2,000元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟