【減肥大作戰】51歲媽媽激減40磅變辣媽　3招擁馬甲線媲美24歲女兒

▲ 51歲媽媽激減40磅變辣媽！3招擁馬甲線，媲美24歲女兒。

減肥是女性的終身事業，不僅穿衣拍照好看，更有逆齡功效。一名51歲的媽媽曾因肥胖被取笑，最後堅定決心成功減去40磅，更擁有緊實馬甲線，和24歲的女兒同框形似姐妹。

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内地一位51歲媽媽「虞魚呀」在社交平台分享減肥經歷。她表示，自己在33歲時體重達151磅，臃腫的身形令她遭取笑是「胖子」，甚至連親生媽媽都一度認不出自己。受到如此打擊後，她決心減肥，並在經歷前後兩次減肥期成功減去40磅。瘦下來後不僅外表看上去更年輕，被稱讚「逆生長」，甚至站在24歲的女兒旁邊也足以媲美，如同兩姐妹。媽媽分享指出，自己主要有3個減肥心得。

第一招：保持輕鬆、自律心態

媽媽表示，減肥過程中維持正確心態非常重要。比起想快速看到減肥成效，她更重視保持心境愉快，因她認為，減肥速度慢的好處可以讓皮膚有適應期，膚況變得更緊緻、顯年輕；而看上去年輕的人通常善良、自律。所以，她不强求明顯減肥成果，一切追求順其自然，並學會製造快樂，接觸各種新鮮事物，保持輕鬆愉快心態。同時也讓自己有前進空間，有助於在面對減肥瓶頸時剋服想放棄的心情，鼓勵自己要更多自律。

第二招：健康飲食習慣

飲食方面，媽媽表示自己堅持「無糖、少油、低碳水」習慣，戒除添加糖，例如不喝手搖飲，不吃零食、甜品、烘焙麵包等食品。另外，晚餐提早吃，攝取低碳水化合物，減少進食白飯等精緻澱粉食物；若要吃飯，會用糙米代替白米，並多進食天然食品，例如蔬菜、雞蛋、魚類等，令自己不會因挨餓出現暴食，體重穩定下降。

第三招：堅持45分鐘運動

媽媽也提到非常現實的層面，雖然飲食調節可以幫助減重，但仍會遇到瓶頸期，想要突破則必須要高強度運動配合。因此，她習慣做運動至少45分鐘以上，更推薦以多做扭轉體式運動，培養隨時收腹習慣，有助修飾腰腹，練出緊實馬甲線。媽媽强調，千萬不要放棄運動，這樣減肥才能同時收穫身材和氣質，令人看上去更有自信。

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責任編輯：羅嘉欣