  • 17°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 18:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥大作戰】51歲媽媽激減40磅變辣媽　3招擁馬甲線媲美24歲女兒

保健美顏 17:50 2022/12/05

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

51歲媽媽激減40磅變辣媽！3招擁馬甲線，媲美24歲女兒。

減肥是女性的終身事業，不僅穿衣拍照好看，更有逆齡功效。一名51歲的媽媽曾因肥胖被取笑，最後堅定決心成功減去40磅，更擁有緊實馬甲線，和24歲的女兒同框形似姐妹。

最新影片：

内地一位51歲媽媽「虞魚呀」在社交平台分享減肥經歷。她表示，自己在33歲時體重達151磅，臃腫的身形令她遭取笑是「胖子」，甚至連親生媽媽都一度認不出自己。受到如此打擊後，她決心減肥，並在經歷前後兩次減肥期成功減去40磅。瘦下來後不僅外表看上去更年輕，被稱讚「逆生長」，甚至站在24歲的女兒旁邊也足以媲美，如同兩姐妹。媽媽分享指出，自己主要有3個減肥心得。

第一招：保持輕鬆、自律心態

媽媽表示，減肥過程中維持正確心態非常重要。比起想快速看到減肥成效，她更重視保持心境愉快，因她認為，減肥速度慢的好處可以讓皮膚有適應期，膚況變得更緊緻、顯年輕；而看上去年輕的人通常善良、自律。所以，她不强求明顯減肥成果，一切追求順其自然，並學會製造快樂，接觸各種新鮮事物，保持輕鬆愉快心態。同時也讓自己有前進空間，有助於在面對減肥瓶頸時剋服想放棄的心情，鼓勵自己要更多自律。

第二招：健康飲食習慣 

飲食方面，媽媽表示自己堅持「無糖、少油、低碳水」習慣，戒除添加糖，例如不喝手搖飲，不吃零食、甜品、烘焙麵包等食品。另外，晚餐提早吃，攝取低碳水化合物，減少進食白飯等精緻澱粉食物；若要吃飯，會用糙米代替白米，並多進食天然食品，例如蔬菜、雞蛋、魚類等，令自己不會因挨餓出現暴食，體重穩定下降。

第三招：堅持45分鐘運動

媽媽也提到非常現實的層面，雖然飲食調節可以幫助減重，但仍會遇到瓶頸期，想要突破則必須要高強度運動配合。因此，她習慣做運動至少45分鐘以上，更推薦以多做扭轉體式運動，培養隨時收腹習慣，有助修飾腰腹，練出緊實馬甲線。媽媽强調，千萬不要放棄運動，這樣減肥才能同時收穫身材和氣質，令人看上去更有自信。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【減肥大作戰】大胃王媽媽一度過肥致糖尿病　2個月變身辣媽公開減肥餐單
13:06 2022/09/27
【減肥大作戰】大胃王媽媽一度過肥致糖尿病　2個月變身辣媽公開減肥餐單
【減肥大作戰】肥仔半年減110磅變肌肉型男　公開減肥餐單+飲水方程式
13:09 2022/11/24
【減肥大作戰】肥仔半年減110磅變肌肉型男　公開減肥餐單+飲水方程式
【活得健康啲】曾暴飲暴食以極端方式減肥　兩孩靚媽撇甩肥腩重拾少女身段
18:53 2022/10/20
【活得健康啲】曾暴飲暴食以極端方式減肥　兩孩靚媽撇甩肥腩重拾少女身段

你可能感興趣

【減肥大作戰】大胃王媽媽一度過肥致糖尿病　2個月變身辣媽公開減肥餐單
13:06 2022/09/27
【減肥大作戰】大胃王媽媽一度過肥致糖尿病　2個月變身辣媽公開減肥餐單
【減肥大作戰】肥仔半年減110磅變肌肉型男　公開減肥餐單+飲水方程式
13:09 2022/11/24
【減肥大作戰】肥仔半年減110磅變肌肉型男　公開減肥餐單+飲水方程式
【活得健康啲】曾暴飲暴食以極端方式減肥　兩孩靚媽撇甩肥腩重拾少女身段
18:53 2022/10/20
【活得健康啲】曾暴飲暴食以極端方式減肥　兩孩靚媽撇甩肥腩重拾少女身段
健康問題 Keep Fit 減肥 肥胖 運動 正能量 網絡熱話

最高瀏覽

【大S出招】徐熙媛前夫被指出軌染性病　汪小菲求和：讓全世界華人看笑話？
15:55 2022/12/04
【大S出招】徐熙媛前夫被指出軌染性病　汪小菲求和：讓全世界華人看笑話？
【麥明詩拍拖】Louisa不否認與盛勁戀情　十優港姐霸氣回應坐經濟位嘲諷
今日 09:58
【麥明詩拍拖】Louisa不否認與盛勁戀情　十優港姐霸氣回應坐經濟位嘲諷
【麥明詩拍拖】十優港姐與盛勁為甜蜜遊日　曾與林作拍拖被視為黑歷史
14:15 2022/12/04
【麥明詩拍拖】十優港姐與盛勁為甜蜜遊日　曾與林作拍拖被視為黑歷史