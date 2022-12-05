【最新疫情】今增9,508宗確診　另增20名染疫者離世

▲ 今增9508宗確診，另增20名染疫者離世（陳國峰攝）

本港今日（5日）新增9508宗確診，其中輸入佔665宗。另增20名染疫者離世，今波疫情共錄得10,613宗死亡個案。

輸入個案中，逾68%共457宗涉及機場檢測樣本、逾23%共159人於抵港第1至3日驗出陽性，餘下不足1成共49人於抵港第4至7日才確診。

學校個案方面，今共1000間學校呈報3,036宗確診，涉2577名學生和459名教職員；有22間學校共23班因出現群組感染，需停課7日，其中順德聯誼總會胡兆熾中學有多於一班而需停課。

院舍個案方面，21間安老院舍，共37名院友及6名員工確診確診，62名院友需要檢疫；6間殘疾人士院舍，共8名院友及4名員工確診，20名院友需要檢疫。

Omicron變種病毒株亞系方面，BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系分別佔本地個案0%及約70.16%，而本地個案中亦累計發現104宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、四宗BF.7及121宗BQ.1.1亞系個案。

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記者：鄧凱文