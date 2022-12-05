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【超市大搜查】日本雜誌評測9款面霜　肌研、Innisfree上榜保濕力強

食用安全 17:40 2022/12/05

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

日本雜誌評測9款面霜，肌研、Innisfree等多個品牌上榜。

天氣乾燥，皮膚容易缺水，要特別注重保濕。日本雜誌《LDK the Beauty》最近評測9款面霜，比較其保濕力、成分和使用感，選出最推薦的面霜，當中不少品牌都在本港有售。

最新影片推介：

日本雜誌《LDK the Beauty》最近搜羅了市面9款面霜，當中包括多個熱門品牌，例如Innisfree、肌研、無印良品等。雜誌逐一測試面霜的保濕力、成分以及使用感，並綜合各方面表現進行評分。

3大評分標準

保濕力：將面霜塗抹在手臂皮膚上，用儀器測量並比較塗抹前後的水分含量

成分：由專家分析面霜的成分和美肌效果，如含有刺激成分會扣分。

使用感：將面霜塗抹在手背，然後壓在蛋糕裝飾糖珠上，測試其黏膩度

綜合評價會以「保濕力」為重點，以下為完整名單：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

這次測試由Momo Puri的面霜奪冠，並被雜誌評為「Best Buy」，在3項測試中都獲得高評分，保濕力強且不黏膩，亦含有神經酰胺、透明質酸等多種有效成分。

另外，熱門品牌如Innisfree、肌研亦有上榜，兩款面霜均獲得A級評價，保濕力同樣出色。

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責任編輯：羅嘉欣

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