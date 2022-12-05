【癌症殺手】35歲OL常熬夜工作　聲沙頸變粗揭患甲狀腺癌

▲ 35歲OL常熬夜聲音突沙啞，因脖子變粗求醫揭甲狀腺癌。

「早睡早起身體好」猶如老生常談，卻是再正確不過的事。内地一名35歲女子常熬夜，生活作息習慣欠佳，每天幾乎半夜才會入眠。她因聲音突然變得沙啞以及頸部變粗求醫，確診罹患「甲狀腺癌」。

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據內媒《錢江晚報》報道，杭州一名35歲王姓女子，因工作關係常熬夜，導致失眠，即使不用上班，她也會因使用手機至夜深而未會入睡。

王女的聲音近日日漸沙啞，起初她以為是受聲帶過度而致，但王女的頸部亦開始變粗。她的同事更直指，其頸部比以往「粗了一圈」。王女心知不妙，馬上到醫院求診。

經醫生的詳細檢查後發現，王女患上了甲狀腺癌。而引致其患癌的一大因素便是她不良的作息習慣，以致她的內分秘激素紊亂及細胞代謝出現異常。結果便因甲狀腺功能無法正常運作，慢慢地令壞死的細胞積累，形成腫瘤。

為免外觀上受影響，故醫生為王女由腋下開刀，利用「免充氣腔鏡」切除腫瘤。據悉現時王女的康復情況良好。

臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌接受TOPick訪問時指出，甲狀腺癌主要位於頸部前面咽喉下面，女性患甲狀腺癌的風險較男性多近2至3倍，大部分患者是30歲以上人士；家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤的人士亦為高危，或自身基因問題，如有大腸瘜肉等人士亦會有較大機會患癌。

此外，他估計輻射亦是其中一個原因，舉例早年日本發生福島核電事故，當時或令附近環境及食物，如海產、農作物或水果等帶有輻射，當人們進食有關食物時，或即已進食有輻射殘餘物，其患甲狀腺癌的機會亦會較高。

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臨床腫瘤科專科醫生周倩明亦曾表示，近年患甲狀腺癌的個案有上升，但因港人對癌症的警覺提升，加上部分私家醫生可替病人作檢查，故可以及早發現確診個案，病人甚至可有90%存活率，建議市民如摸到咽喉下面有「一粒嘢」，可儘快求醫。

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責任編輯：羅嘉欣