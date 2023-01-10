【活得健康啲】新年大掃除隨時愈做愈傷 　物理治療師解構5大錯誤姿勢

▲ 過年大掃除隨時愈做愈傷，物理治療師解構5大錯誤姿勢。

「年廿八，洗邋遢」，新年將至，不少家庭主婦都會趁這段時間打掃執拾屋企，但原來用錯姿勢，後果可以好嚴重，「網球肘」、「高爾夫球肘」以及「媽媽手」更會隨時找上門。註冊物理治療師李偉俊（Arthur）便指出市民於清潔時，如過份彎曲、長蹲、手部過份用力及伸展，均有機會令肌肉及關節出現不同程度勞損，繼而產生各式各樣的痛症。

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要清潔家居之餘，又可以使自己免於受傷，Arthur便分享了打掃時常做出的5種錯誤姿勢：

▲ 註冊物理治療師李偉俊（Arthur）。（林綺虹攝）

打掃常見5大易受傷位

1. 動作：扭毛巾

錯誤：扭毛巾常見問題是太集中使用前面手腕那組肌肉，手腕扭動幅度過大，很易引致前臂肌肉或手腕有勞損。

正確：用力集中於手肘，由屈曲至伸直，手腕保持穩定按住毛巾，再將水扭出。

2. 動作：搬重物

錯誤：搬重物時，一旦離開身體太遠或腰身太過彎曲，未有善用下盤肌肉，很易令身體受傷。

正確：將身體儘量貼近重物，慢慢跪下，運用下盤肌肉托起重物，盡量利用腰腹肌肉保持穩定，避免腰身太大轉動或俯前。

3. 動作：抹窗

錯誤：抹窗或者抹高處時，很容易下意識將頭不斷抬高，令頸部肌肉出現勞損。此外，膊頭肩軸肌肉，當手一旦不停伸展上去時，亦會因此有拉傷情況。

正確：抹高的地方時，其實頭不用不停看上，可以用長柄的輔助工具清潔，手盡量不用抬得太高，並盡量貼近身體。

4. 動作：執矮櫃

錯誤：踎得太久，會導致大脾及膝蓋位置及肌肉承受很大壓力。

正確：盡量找一張矮櫈，靠近矮櫃坐下，避免長踎，讓膝蓋可放鬆。

5. 動作：拖地

錯誤：俯太前，腰身肌肉會不斷拉長及用力，導致拉傷。

正確：發力點集中於下盤、大脾或髖關節位置，避免腰俯得太前。

預防肌肉受傷

Arthur建議，大掃除尤其每半小時的清潔活動，便需要休息一會。他認為可以的話，每半小時休息完畢後，可考慮轉其他動作，否則某些肌肉或關節，便會較易受傷！

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4招打掃後暖身操:

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責任編輯：容惠玲