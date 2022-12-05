【行為失當】涉容許囚犯獄中用電話　懲教員及兩囚犯被控受審

▲ 一級懲教助理楊敬倫(左)否認控罪受審。（陳曉欣攝）

2名懲教署人員涉串謀他人縱容1名囚犯未經授權管有及使用手提電話，其中1名懲教助理更涉協助購買未經授權的香煙帶進監獄。涉案5人早前被廉署控以串謀公職人員行為失當罪，其中1名懲教人員及2名前囚犯否認控罪，案件今（5日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，該懲教人員容許囚犯在其監管下使用電話，曾撥出共2,275個電話及收發過1,889個短訊，更曾替對方致電電訊公司查詢電話卡信號的問題。

本案原有5名被告，依次為楊敬倫（43歲，一級懲教助理）、李浩維（26歲，二級懲教助理）、王帝俊（28歲，前稱王燕俊）、張銳明（36歲）及林翰祺（23歲）。

楊及王被控於2020年7月16日至10月23日，串謀使楊在履行公職期間，無合理辯解而縱容王未經授權管有及使用1部手機，及協助王改善電話儲值卡信號接收情況。李、王、張及林另涉串謀使李在履行公職期間，無合理辯解而縱容王未經授權管有及使用1部手機，及為王將香煙帶進塘福懲教所。

王另被控串謀意圖妨礙司法公正罪，即於2020年8月18日至20日，在塘福懲教所與另1名在囚人士串謀妨礙司法公正，即當懲教署調查違反《監獄規則》的博彩活動時，由該在囚人士代王表示自己是該博彩活動的參與者；及在懲教署的紀律程序中，承認參與博彩活動的參與者。李和林早前已認罪，分別判監7個月及6個月。

控方開案陳詞指，楊及李案發時均駐守塘福懲教所，其餘3名被告均曾在塘福懲教所服刑。案發期間，王在楊及李的監管下於維修組工作，王透過2張電話儲值卡，撥出共2,275個電話及收發過1,889個短訊，包括接別人傳來的六合彩結果。王曾對楊說其CSL儲值卡疑因信號問題而無法打電話，楊遂為王檢查電話。而當王表示其號碼不能上網時，楊要求王保持低調。翌日，楊致電CSL熱線，投訴王的號碼信號差，經常收不到，並對CSL職員訛稱該號碼由其家人擁有。

增值紀錄顯示，王的CSL號碼在9月至10月間共增值了共1,400元，其中2次分別由林及林父增值，其中移動號碼則增值了共300元。

控方指於案發期間，王亦多次發短訊予林，著林叫李幫忙買香煙。李曾表示逐次購買香煙很麻煩，林建議李可預先購買幾條香煙，李表示會在維修組將香煙轉交王。

控方續指，王與囚友曾因使用自製的棋子賭博，被懲教職員沒收。王預計懲教署會召開紀律聆訊，提出以數千元報酬，著其他囚友代他承擔責任，最終該頂包的囚友須在「水飯房」囚禁14日及扣減工資等，王事後託林轉賬2,000元予囚友。

控方指，楊縱容王未經授權管有及使用手提電話，並管有未經授權引進的香煙，從未就此等嚴重違規行為向懲教署報告。

聆訊明（6日）續。

▲ 被告張銳明。（陳曉欣攝）

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記者：陳曉欣