【過時·過節】Edan連踩18場謝票　呂爵安即場清唱《攀上天梯的螞蟻》

▲ 《過時·過節》導演曾慶宏（右）與呂爵安。

港產片《過時·過節》由新晉導演曾慶宏（Eric）執導，毛舜筠、謝君豪，呂爵安 (Edan) 、談善言、袁澧林、盧瀚霆（Anson Lo）及馮素波參演。

首次參與電影正劇演出的Edan於昨日（12月4日）現身九龍及新界共5間戲院、18場謝票，親身答謝粉絲支持，而同場更有Edan的角色原型導演曾慶宏，自稱兩個「阿陽」同場的Edan與導演令現場氣氛相當熱鬧，令泣不成聲的粉絲都加快平復起心情。

雖然每場謝票場時間有限，Edan仍相當有心跟觀眾交流，盡量回答粉絲的提問，也透露了不少自己的心底話。

學習多與家人溝通

被問到《過時·過節》對其影響，Edan表示：「其實自己對演戲一直有種迷惘，唔係好知道點樣為之好同唔好，尤其今次係比較正劇嘅處理，同大家睇過嘅《大叔的愛》嗰種截然不同，所以今次好幸運今次遇到導演Eric、毛姐同君豪哥呢班前輩，同我傾好多計，不停調整我，令我有好多得著，包括係漸漸明白多咗演戲係點嘅一回事，更加要深入啲了解導演想帶出嘅message。」

電影中一眾角色因溝通不善而結下難解的結，Edan坦白自己在這方面也不太處理得宜：「我自己私底下喺屋企都唔係同屋企人有好多溝通，喺屋企似我家姐談善言戲中角色阿琪咁，唔係好出聲，由細到大好少同屋企人講心事。」

他續指：「不過親身經歷呢部戲，我都有學習同屋企人多啲溝通，珍惜好緊要，所以呢部電影對我嘅意義已經超越一部作品，對人生一定影響。加上我仲係好需要阿媽嘅照顧，所以唔會好似導演咁離家出走，哈哈！」而身旁的導演曾慶宏也打趣回應：「放心，我而家有同屋企人見面同食飯嘅！」

解釋阿陽與雀仔關係

至於不少粉絲問到戲中阿陽與雀仔Anson Lo的關係，Edan回應說：「係好朋友嘅關係囉，不過如果喺電影嘅時空就未必會帶雀仔返屋企食飯啦，因為要帶咗我阿爸君豪哥返去齊齊整整食餐飯先！」

Edan由下午跑戲院到晩上，保持精靈活潑的狀態，有見粉絲相當熱情的歡呼和鼓勵，一向寵粉的Edan亦不禁清唱幾句電影主題曲《攀上天梯的螞蟻》，惹起哄動，不少粉絲更陪同Edan大合唱，令謝票活動在一片歡樂和溫馨的氣氛下結束。

另外，Edan早前於IG Live更透露稍後會再抽時間到戲院答謝粉絲支持，希望大家密切留意電影公司的公佈。

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