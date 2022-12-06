【時尚速報】Stella McCartney+奈良美智兩度合作　推男女可穿反戰系列

▲ Stella McCartney X 奈良美智系列剛剛上架。（圖片品牌提供）

去年2月，當疫情還籠罩全球的時候，有一個時裝系列推出後短短數日便火速售罄，有這能耐，還不是因為英國時裝設計師Stella McCartney找來國際著名藝術家奈良美智（Yoshitomo Nara）合作首次推出時裝系列，有他這個金漆招牌，不賣過滿堂紅才怪，而第二個系列剛剛上架，看來又是大家要破財的時候了。

近日本地不少朋友相繼到M+ 博物館「打卡」，因為現正舉行「草間彌生：一九四五年至今」展覽，但筆者相信如果奈良美智在港舉行展覽，人山人海情況絕對不會遜色於草間彌生﹗

這位現年62歲的他，單是由他創作的那個既可愛又邪惡的大頭女孩頭像，在容易「入口」的外觀下，多年下來已經成功俘虜不少年青人的心。還記得年半前他在港作限量發行的一套123 Drumming Girls人偶擺設瞬間被搶購一空，就可見這位推出副產品從來貴精不貴多的奈良美智。

其受歡迎程度甚至比村上隆等人更甚，所以當知道Stella McCartney第二度邀請這位藝壇大師合作推出時裝系列，從中大概可以得知上次他倆的合作成績美滿，正所謂雙贏局面。

不過在購買這個系列時，大家不妨再一次認識奈良美智是一位怎樣的人，從小沒有正式修讀美術的他，自言讀書和其他同學一樣，一心只是希望混進一間有聽過名字的大學就可以。直至高三那年，轉到愛知縣立藝術大學就讀，其後1987年往德國杜塞爾多夫藝術學院留學，在德國整整住了12個年頭，接著從90年代中開始被人所認識。

說到他的作品，當然是一系列漫畫似的兒童和動物插畫而聞名於世，縱使他否認這些畫作的靈感來自漫畫，但不少人都將他的作品與漫畫拉上關係，畢竟日本戰後很多年青人都深受西方文化，例如漫畫和流行音樂所影響。

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而就在2000年，他創作生涯中出現突破性的發展，以1.95億港元在拍賣會上成交的作品《背後藏刀》，奈良美智想表達的正是希望透過無邪的孩童臉孔，然後配上憤世嫉俗的表情或手持格格不入的物件，希望大家在看畢後能夠反思到宗教和哲學等問題，而這一種有著「美麗糖衣」包裝下隱藏的怒意，就成了他的簽名作品。

今次他與Stella McCartney的聯乘系列亦是以此為依歸，有趣的是上一次系列由Stella揀選圖案，而今個系列則由奈良美智挑選，大師希望以STOP THE BOMBS反戰口號和環保面料，叫大家反思之餘，同時希望創作出一個男女都可穿的服裝系列。

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記者：何偉雄