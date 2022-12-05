【日本景點】盤點《First Love初戀》9大場景　經典旋轉圓環位＋北海道著名夜景

▲ TOPick盤點9大《First Love初戀》拍攝場景。

Ｎetflix最新日劇《First Love初戀》近日掀起熱潮，劇集靈感來自宇多田光的兩首神曲，包括1999年發行的《First Love》及2018年的《初戀》，題材以跨世代愛情故事為題，並由女主角滿島光和男主角佐藤健主演，配樂加上拍攝方式，令人不禁憶起初戀滋味。

當中不少場景位於北海道，TOPick盤點出《First Love初戀》拍攝場景，給想到劇中場景到此一遊的大家，到北海道感受《First Love》浪漫氣氛。

▲ 《First Love初戀》。（圖片來源：netflixjp instagram）

1.旭川常盤ロータリー

▲ 旭川常盤ロータリー。（ 圖片來源：《First Love初戀》）

在劇中多次出現的旋轉十字路口，是劇中最重要的場景之一，雖然劇中女主角設定在札幌做的士司機，但這個圓環路口位於旭川市，名為「旭川常盤ロータリー」（旭川常盤圓環），在1936年建成，1985年圓環廣場還建了一個高35m的圓環鐵塔，是旭川市地標之一，是一個著名的觀光景點之一。

這個旋轉十字路口，是女主角也英載客時的必經之路，是劇中一大亮點，當時男主角並木晴道在的士內，在這個旋轉十字路口遇到正在駕駛的女主角也英，打算追上時，卻因為行車線問題而錯過，亦代表著當時男女主角年輕時亦曾分分道揚鑣，各自走向不同的路口，不過二人兜兜轉轉再次重逢。

地址：北海道旭川市８条通７丁目

2.中島公園

▲ 中島公園＋札幌市天文台。（圖片來源：《First Love初戀》）

中島公園位於札幌中心，亦是札幌市天文台的所在地，以藻岩山為背景，是日本都市公園100選之一，公園的總面積達21萬416平方公尺，有菖蒲池水邊，豐平館、八窗庵等重要文化遺產，以及音樂專用廳 Kitara。

該處是當地人散步及放狗的好地方，當中的札幌市天文台於1958年興建而成，配有望遠鏡提供予市民在每月指定日子參觀，可以了解當時的星座、行星及月球。

劇集中，也英打電話與晴道談天，說起觀賞火星一事，當時也英在中島公園排隊到札幌市天文台，恰巧遇上正前往札幌市天文台的晴道，最後二人一同到札幌市天文台參觀，營造了20年前初戀的感覺。

地址：札幌市中央區中島公園1

3.小樽天狗山

▲ 小樽天狗山。（圖片來源：《First Love初戀》）

小樽天狗山是北海道三大夜景之一，位於小樽。從札幌市出發的話，大約要坐一小時JR，從山頂中可以俯瞰整個小樽市、小樽港及石狩灣，可以眺望夜景之餘，冬季還設有滑雪場，適位情侶到訪。

在這個景點，男女主角二人在高中時期曾一起登上纜車，如今，他們二人再次登上纜車，更談起高中時期的回憶，那英不禁感觸落淚，表示自己「感覺失去了某個至關重要的東西」， 晴道亦忍不住情感，把也英拉入懷中擁吻，大大拉近了彼此的距離。

地址：北海道小樽市最上2丁目16‐15

4.西洋軒

▲ 西洋軒。（圖片來源：《First Love初戀》）

劇中提到男主角晴道最喜歡吃的「拿坡里義大利麵」，二人亦曾相約一起吃，這間名叫西洋軒的餐廳正是劇中取景位之一，位於千歲、創業逾70年，是間充滿昭和復古風格的餐廳，不過店內沒有晴道最愛吃的「拿坡里義大利麵」。

這個成為劇中名物的「拿坡里義大利麵」，是他們年輕時表白而得知晴道喜歡吃，也英亦有獨自走到這間餐廳食，更一度想起對方喜歡吃「拿坡里義大利麵」而推薦給晴道。

地址：千歳市千代田町1丁目１

5.自助洗衣店 Baluko Laundry Place

▲ 自助洗衣店 Baluko Laundry Place。（圖片來源：《First Love初戀》）

這是一個連鎖的自助洗衣店，提供自助洗衣服務之餘，還會提供咖啡輕食。劇中的洗衣店位於東苗穂分店，是一棟住宅大樓一樓處的一間小小自助洗衣店。劇集播出後，這間洗衣店變成人氣景點。

晴道得知也英家中的洗衣機壞了，並獨自前往洗衣店，晴道極快跑到也英所到的洗衣店，為的是想再次保護女主角，想再次遇到也英。到達洗衣店後，男主角一直在身邊守候在洗衣店睡著的也英，二人在洗衣店的相遇，場景令人十分心動。

地址：北海道札幌市東区東苗穂3条1-3-45

6.小樽運河

▲ 小樽運河。（圖片來源：《First Love初戀》）

小樽運河於1923年以人工填海的方式建設而成，水路沿岸有古老的紅磚倉庫林立，具有歷史氣息，是當時北海道的金融與經濟中心，運河將進港入口的貨物送到倉庫，至今不少紅磚倉庫及工廠被改建成餐廳或商店，充滿懷舊氣氛，是小樽的著名景點。

劇集中年輕的也英與其爸爸相約在小樽運河見面，入夜後，也英及晴道一起在小樽運河談天漫步，一集可以看到小樽運河的日與夜。

7.平岸ハイヤー

▲ 平岸ハイヤー。（圖片來源：ryoma127 twitter）

「平岸ハイヤー」正是劇集中那英就職的的士公司，「平岸ハイヤー」位於札幌，公司門口還有一個白色的達摩像祈福交通安全。

「平岸ハイヤー」是也英每天都會出入的地方，因為是劇集中的工作地方，男主角亦曾到過「平岸ハイヤー」，等待也英。

地址：北海道札幌市豊平区平岸二条4丁目5-15

8.丁香花樹

▲ 丁香花樹。（圖片來源：《First Love初戀》）

丁香花的花語指初戀，劇中盛開的丁花香樹相當優美，不少影迷都很關注這棵丁花香樹的位置，它位於北海道長沼町的「ハイジ Heidi 牧場」，離千歲機場約30分鐘路程，劇組找來庭園設計師石原和幸率領團隊一起種植丁花香樹，牧場是個可以與動物互動、體驗騎馬、擠牛奶等的觀光牧場。

現時為休業期，明年4月中旬會再開放參觀，海道丁香花期是在5至6月。

劇中年輕的男女主角曾到丁香花樹，當時也英想靠近丁香花聞其花香，晴道替也英壓下樹枝，一起聞花香，亦代表著二人一起靠近初戀，同時成就了他們的初戀。二人的時光膠囊也埋藏在這棵丁香花樹下，20年後的也英亦到丁香花樹，取出時光寶盒。

地址：北海道夕張郡長沼町東9線南2番地

9.也英的家

▲ 也英的家—北海道滝川市。（圖片來源：影片截圖）

也英的家位於北海道滝川市，劇中看到附近都堆滿了雪，眼看是比較偏僻的地方，是也英從小到大生長的家，是也英與兒子綴離別的取景，亦是晴道曾送也英回家，以及找也英的地方。

地址：〒079-0461 北海道滝川市江部乙町891-1

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責任編緝：蕭雅文